Cecilia Rodriguez al suocero Francesco Moser: “Quando sono a casa sua…”

ROMA – Cecilia Rodriguez e Francesco Moser hanno un rapporto che va a fasi alterne (almeno stando a quanto scrivono giornali e siti specializzati in gossip). Da quando la sorella di Belen si è fidanzata con Ignazio Moser, il suocero (indimenticato campione di ciclismo) non perde occasione per punzecchiarla. Troppo diverso lo stile di vita dell’argentina da quello di un ex atleta professionista che poi si è dedicato alla vita agreste nel suo Trentino.

Per esempio Moser padre rimprovera a Cecilia di collaborare poco alla faccende domestiche. E la Rodriguez, intervistata dal settimanale Vero, ha voluto puntualizzare sulla vicenda: “In realtà sono bravissima con le faccende domestiche! Quando vado a Trento, dalla famiglia di Ignazio, per me è un momento di relax. Tuttavia lì la mentalità è inquadrata, diversa dalla mia. Mi piace molto quel posto e ci vivrei pure, perché c’è tanto verde, mi ricorda un po’ casa mia in Argentina. Ma lo vedo come un luogo per rilassarmi e basta. Non mi sveglio alle sei della mattina nemmeno a Milano. Il papà di Ignazio non mi ha mai trovato a vendemmiare con loro e non me lo perdona. Lo aiuto in altre cose, per esempio vado a prendere le uova delle galline. Però non pulisco…”.

Cecilia ha poi aggiunto che spesso si porta in Trentino il papà Gustavo (appassionato di montagna). E che (almeno) lui si diverte a dare una mano al consuocero con le faccende della proprietà di casa Moser. (Fonte Vero).