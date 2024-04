Alice Arcuri è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda dalle ore 14,00 su Rai 1. L’attrice è tra i protagonisti della nuova serie di Rai 1, Il Clandestino con Edoardo Leo, che debutterà proprio oggi 8 aprile 2024 in prima serata su Rai 1. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera, il suo percorso artistico e la sua vita privata.

Alice Arcuri età e breve biografia

Alice Arcuri è nata a Genova l’11 febbraio 1984 e ha 40 anni. Proviene da una famiglia di medici. Da giovane ha praticato scherma a livello professionistico ma, per problemi di salute, ha dovuto abbandonare. È laureata in lettere moderne con indirizzo in Storia del Teatro presso l’Università di Genova. Successivamente ha scelto il percorso da attrice, frequentando la Scuola del Teatro Stabile. Qui, ha conseguito il diploma con il massimo dei voti nel 2006 e ha anche ottenuto un importante riconoscimento: si tratta del premio Hystrio per la miglior esordiente italiana.

Ha recitato a teatro per Marco Scaiccaluga, in Intrigo e Amore (2016) e Il Gabbiano (2017). In tv è apparsa in Don Matteo 11 nei panni di Alma, nella serie tv Petra accanto a Paola Cortellesi e in Blanca, con Maria Chiara Giannetta. Attualmente, è una delle protagoniste della fiction Doc – Nelle tue mani: è una new entry del cast nella seconda stagione, dove interpreta l’infettivologa, poi nominata primario, Cecilia Tedeschi.

Vita privata

Della vita privata di Alice Arcuri non si sa molto perché l’attrice è molto riservata. Sappiamo che ha una relazione con Luigi Risso, di cui però non è nota la professione. La coppia ha un figlio e vive a Genova, città natale dei due.

Profilo Social

Per chi volesse seguire suo Social Alice Arcuri, l’attrice ha un profilo Instagram ufficiale con oltre 27mila follower dove pubblica momenti personali e qualche scatto della carriera professionale.