Arianna David è tra gli attesi ospiti della puntata di oggi 9 aprile 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Celebre giornalista televisiva, attrice ed ex vincitrice di Miss Italia nel 1993, Arianna David sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e di vita. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

Arianna David età e biografia

Nata a Roma il 3 giugno 1973, Arianna David ha 50 anni. Ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1991, subito dopo aver completato gli studi al liceo artistico. Il suo debutto avviene nella fiction “Europe Connection” trasmessa su Rai 2. Da qui inizia a guadagnarsi l’affetto del pubblico.

Negli anni ’90, Arianna si fa strada nel mondo della moda, apparendo in spot pubblicitari di marchi prestigiosi come Coca-Cola e Cornetto Algida. La sua versatilità la porta anche a diventare una valletta per Rai 2, partecipando a trasmissioni di successo come “Il grande gioco dell’oca” e “Acqua calda”.

Il trionfo a Miss Italia

Il 1993 segna un punto culminante nella carriera di Arianna quando vince il prestigioso titolo di Miss Italia. Questo successo la proietta sulla scena internazionale, rappresentando l’Italia a Miss Universo e classificandosi settima.

Arianna consolida la sua presenza televisiva diventando ospite fissa nella trasmissione “Quelli che il calcio” nel 1998, condotta da Fabio Fazio. Durante gli anni successivi, decide di investire nella sua formazione, dedicandosi allo studio di lingue, dizione e recitazione. Nel 1999, diventa la presentatrice virtuale di “CyberMax,” un cd-rom per MAX, e fa il suo debutto a teatro con “La presidentessa.”

Nel 2012, Arianna si mette alla prova partecipando alla nona edizione del reality show “L’isola dei famosi”. Oltre alla sua carriera artistica, Arianna è stata anche testimonial di marchi importanti come Deborah.

Vita privata: marito e figli

Prima di incontrare il suo attuale marito, Arianna ha vissuto una lunga relazione con l’imprenditore italiano Marco Bocciolini. La coppia ha avuto due figli, Tommaso nato nel 2005 e Gregorio nato nel 2008. La loro storia d’amore è giunta al capolinea nel 2010.

Dopo la relazione con Marco Bocciolini, Arianna David ha intrapreso una storia con il suo attuale marito, David Liccioli. I due, conosciutisi grazie a un’amica in comune, sono convolati a nozze nel 2017, a neppure un anno dal loro primo incontro, in una chiesa alle porte di Roma. Le ha chiesto la mano in diretta nazionale, negli studi di Domenica Live, il popolare programma condotto da Barbara d’Urso.

“Incontrare David è stato un dono del cielo – ha raccontato Arianna David -. È come se il destino avesse voluto ricompensarmi di tutte le sofferenze subite. Sto vivendo un momento bellissimo. Penso di non aver mai amato nessuno come lui. Anche perché, altrimenti, non farei il passo delle nozze: è l’ultima cosa che avrei potuto immaginare”.

La lotta contro l’anoressia

Nel corso degli anni, Arianna affronta un rapporto tormentato con il cibo, segnato da periodi di restrizione estrema e ansia alimentare. “Sono sempre stata una bambina magra,” confessa Arianna in una intervista a Vanity Fair “ma negli anni del liceo il mio corpo ha iniziato a cambiare. Mangiavo perché mi piaceva mangiare e alla fine ho preso chili.” Questo segna l’inizio di una lotta interiore che la porta ad affrontare l’anoressia, un disturbo che avrebbe influenzato profondamente la sua vita.

Nonostante le difficoltà, Arianna trova la forza di superare i momenti più bui della malattia. “Non se ne esce mai veramente,” ammette, “sono fatta di cristallo e a seconda degli stati d’animo mi rompo e ci ricasco.” Tuttavia, la sua determinazione e resilienza la portano a riprendersi ogni volta, anche dopo le ricadute più dolorose.

Oggi, Arianna si rivolge a chiunque lotti con disturbi alimentari, incoraggiandoli a chiedere aiuto e supporto. “Andate in un centro specializzato e chiedete aiuto,” esorta, “sono 30 anni che faccio la fame e questo porta tanti scompensi.”