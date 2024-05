Chi è Enzo Avitabile: età, carriera, vita privata, moglie, figli

Tutte le novità su Enzo Avitabile. Il cantante è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma in onda su Rai 1 dalle ore 14,00 condotto da Caterina Balivo. Scopri età, carriera, vita privata di Enzo Avitabile,

Enzo Avitabile età e biografia

Enzo Avitabile è nato a Napoli l’1 marzo 1955 e ha 69 anni. È un cantautore, compositore e sassofonista italiano. Ha un talento innato per la musica, e infatti ha cominciato ad esibirsi in pubblico suonando il sassofono all’età di sette anni, per poi diplomarsi in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella.

Il suo debutto discografico risale al 1982 con l’album omonimo “Avitabile”, seguito da “Meglio Soul” nel 1983, dove ha collaborato con grandi nomi come Pino Daniele ed Edoardo Bennato. Negli anni successivi, Enzo ha continuato a produrre successi indimenticabili, spaziando tra generi musicali con disinvoltura e maestria.

Nel corso della sua carriera Enzo Avitabile ha prodotto album straordinari. Tra i suoi lavori più celebri, “S.O.S. Brothers” del 1986 si distingue per brani come “Mamma Che Caos” e “Soul Express”, che hanno raggiunto vette di popolarità in Italia e all’estero.

Ma è con l’uscita dell’album “Salvamm’ ‘o Munno” nel 2004 che Enzo Avitabile ha raggiunto nuove vette di successo e riconoscimento. Con la partecipazione di artisti internazionali come Khaled, Manu Dibango e Hugh Masekela, l’album ha rappresentato un tributo alla musica e ha reso Enzo Avitabile uno dei più grandi talenti della sua generazione.

Vita privata

Enzo Avitabile ha incontrato l’amore della sua vita da giovanissimo. Si tratta di Maria, una ragazza del suo stesso paese e con cui è stato subito amore. La coppia ha avuto due figlie, Angela, diventata poi una biologa, e Connie, che ha studiato chimica.

Purtroppo, la moglie Maria si è spenta prematuramente nel 2002. Lei era un’insegnante di scuola, amatissima da tutti i suoi alunni. Questa tragedia ha segnato profondamente Enzo e le sue figlie, lasciando un vuoto incolmabile nei loro cuori. Le cause della morte non sono mai state rese note e durante le interviste, il cantante non ha mai voluto rivelare dettagli in merito per una questione di privacy.