David Gandy è tra i super ospiti della puntata di oggi di “Verissimo”, il salotto pomeridiano dell weekend condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. Conosciuto soprattutto come il supermodello britannico che ha rivoluzionato il mondo della moda maschile, Gandy ha guadagnato fama internazionale come volto del profumo “Light Blue” di Dolce & Gabbana. Ma scopriamo qualcosa in più su David Gandy, dalla sua età al suo percorso artistico passando per la vita privata.

David Gandy età e biografia

David James Gandy è nato il 19 febbraio 1980 a Billericay, nell’Essex, in Inghilterra,e ha 44 anni. È cresciuto in una famiglia della classe operaia a Billericay. Da giovane, aveva l’ambizione di diventare veterinario, ma i suoi voti non erano sufficientemente alti per entrare all’Università. Questo sogno infranto lo ha portato a seguire altri percorsi e, infine, ad approdare al mondo della moda in modo inaspettato.

La carriera di David Gandy nella moda è iniziata per caso. Mentre studiava informatica multimediale all’Università di Gloucestershire, il suo coinquilino lo iscrisse di nascosto a un concorso per modelli organizzato dal programma televisivo “This Morning”. Gandy vinse il concorso, che gli garantì un contratto con la Select Model Management a Londra. Questo evento segnò l’inizio della sua straordinaria carriera nel mondo della moda.

Nei primi anni della sua carriera, Gandy ha lavorato come modello per una serie di marchi internazionali, tra cui Lucky Brand, Breil, Stefanel, Carolina Herrera, Zegna, Massimo Dutti e molti altri. La sua svolta principale arrivò nel 2006, quando diventò il volto di Dolce & Gabbana. Dal 2007, è stato protagonista delle campagne pubblicitarie del profumo “Light Blue”, scattate dal celebre fotografo Mario Testino. La pubblicità ha avuto un impatto enorme, con 11 milioni di visualizzazioni online e un gigantesco cartellone a Times Square.

La collaborazione con Dolce & Gabbana ha portato alla pubblicazione del libro “David Gandy by Dolce & Gabbana” nel 2011, una raccolta di 280 pagine di immagini che documentano gli anni di collaborazione tra il modello e il marchio. Questo volume ha destato notevole scalpore per le immagini esplicite di Gandy.

Altre partecipazioni

Oltre alla moda, Gandy ha fatto diverse apparizioni in eventi importanti. Nel 2009, ha partecipato come valletto alla finale del Festival di Sanremo e nello stesso anno Forbes lo ha classificato al terzo posto nella classifica dei modelli maschili di maggior successo. Nel 2012, è stato l’unico uomo a sfilare sulla Union Jack durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra, accanto a supermodelle come Naomi Campbell e Kate Moss.

Nel corso degli anni, Gandy ha continuato a collaborare con numerosi marchi e ha partecipato a varie iniziative di moda, diventando un’icona del settore. È stato nominato ambasciatore di Johnnie Walker Blue Label nel 2013 e ha partecipato alla terza versione della campagna “Light Blue” di Dolce & Gabbana con Bianca Balti.

La carriera come scrittore

Oltre alla sua carriera di modello, David Gandy ha sviluppato una carriera parallela come scrittore. Dal 2011, ha scritto regolarmente un blog per British Vogue, in cui discuteva di moda, stile, automobili, antiquariato e della sua vita a Londra. Inoltre, è stato recensore ufficiale di automobili per British GQ. Ha anche creato un’app mobile chiamata “David Gandy Uomo Style”, che offriva consigli di stile e moda agli uomini.

Vita privata

David Gandy è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Tuttavia, sappiamo che è legato sentimentalmente a Stephanie Mendoros, un’avvocatessa. La coppia ha due figlie, Matilda, nata nel 2018, e un’altra figlia nata nel 2021.

L’impegno sociale

Gandy è molto attivo anche nel campo della beneficenza. Ha partecipato a numerose iniziative di raccolta fondi, tra cui la “Fashion for Relief” sfilata di moda organizzata da Naomi Campbell per le vittime del terremoto di Haiti nel 2010. Nel 2011, ha corso nella Maratona di Londra per raccogliere fondi per Oxfam. È stato nominato ambasciatore del Battersea Dogs & Cats Home nel 2012 e ha lanciato la sua fondazione benefica “Blue Steel Appeal” nel 2013, che raccoglie fondi per il Comic Relief’s Red Nose Day.