Carolyn Smith chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, vita privata, Ballando con le stelle, biografia e carriera

Carolyn Smith è una ballerina e coreografa britannica conosciuta in tutto il mondo. Il pubblico italiano la conosce soprattutto per il programma di successo Ballando con le stelle, nel quale la Smith ricopre il ruolo di presidente di giuria dal 2007. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata della ballerina.

Dove e quando è nata, età, biografia di Carolyn Smith

Carolyn Smith è nata il 16 novembre del 1960 a Glasgow, in Scozia. Ha 63 anni. Fin da bambina si è dedicata all’atletica leggera e alla ginnastica artistica. A 15 anni è arrivata in finale ai campionati Europei, ai mondiali e al Grand Slam di danza latino americana.

Marito, figli, Instagram e vita privata

La ballerina, nel 1997, si è sposata con il ballerino Ernestino Michielotto. Dopo il matrimonio la coppia si è trasferita da Londra in Italia. La coppia non ha figli. A tal proposito, la Smith ha raccontato: “Non ho avuto figli, che è la cosa che ho sempre desiderato tantissimo, quindi non posso dire che tipo di amore mi sia persa, ma la danza è certamente un’amica, è nel mio dna”. Il suo profilo Instagram conta oltre 300mila follower: carolynsmith5.

Nel corso di un’intervista per Vanity Fair, la ballerina ha parlato del suo primo matrimonio: “Avevo 22 anni, ero giovane e ingenua: mi sono legata a un ballerino torinese che credevo mi amasse e invece mi “vendeva” per la danza”.

La ballerina ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2015. In seguito si è sottoposta alle cure sconfiggendolo. Nel 2018 ha ricevuto una nuova diagnosi e ha ripreso la sua battaglia. Carolyn ha perso i capelli e cominciato una battaglia durissima: “Il tipo di tumore che ho avuto è molto aggressivo e il rischio è troppo alto per fermare la chemioterapia biologica”. La Smith ha poi proseguito nella spiegazione: “Se smetto adesso il 60% delle probabilità è di avere una recidiva ed è una percentuale troppo alta per me, non voglio rischiare”. Nel 2017, la ballerina ha pubblicato il libro Ho ballato con uno sconosciuto, raccontando la lotta contro il cancro.

La carriera di Carolyn Smith

A causa di un grave infortunio, Carolyn ha deciso di proseguire la sua carriera diventando insegnante. Da anni è a Ballando con le Stelle dove riveste il ruolo di presidente di giuria.

