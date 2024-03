Chi è Francesco Baccini: età, carriera, vita privata, storie d’amore, curiosità

Francesco Baccini è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. Baccini non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi di una delle personalità più iconiche della scena musicale italiana degli anni Ottanta e Novanta. Dotato di uno spirito ribelle e una vena artistica che non conosce confini, Baccini ha costruito una carriera caratterizzata da successi, riconoscimenti e una costante ricerca di autenticità. Scopriamo insieme la sua carriera, la vita privata, le sue canzoni più celebri e alcune curiosità che lo rendono unico nel panorama musicale italiano.

Francesco Baccini età e biografia

Nato a Genova il 4 ottobre 1960 (età 63 anni), Francesco Baccini ha studiato pianoforte e si è appassionato di musica con i grandi maestri classici. A 20 anni ha iniziato a esplorare il mondo della musica leggera e del rock. Nel 1989, ha fatto il suo debutto discografico con l’album “Cartoons”, con cui ha avuto una Targa Tenco per la Migliore Opera Prima. Da lì in poi, la sua carriera è stata costellata da successi e riconoscimenti, con brani come “Le Donne di Modena”, tratto dall’album “Il pianoforte non è il mio forte”, e il celebre “Sotto questo sole“, eseguito in coppia con Paolo Belli e i Ladri di Biciclette, che lo ha consacrato al Festivalbar del 1990.

In una intervista per il Corriere della Sera, ha raccontato alcuni particolari della sua vita privata:

“Sono figlio di un voto, nato dopo la morte di una sorellina. Mia madre mi ha concepito quasi a quarant’anni, andò al santuario di San Francesco da Paola: “Se è un maschio lo chiamo Francesco, se è femmina Paola”. Sono nato quattro anni dopo, il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, protettore degli animali, il mio nome era segnato e anche la mia vocazione: li porterei [gli animali n.d.r.] tutti nel mio giardino. Avevo anche un gatto, ma quando sono entrati i cani ha fatto le valigie e, furbo, si è trasferito dal vicino, professione: macellaio. Sono più Francesco del Papa. Dopo di me è nata una sorella. E… indovini un po’? Si chiama Paola. Fa l’anatomopatologa, ha preso da mio padre. A me il famoso talento l’ha attaccato mamma che amava recitare, a detta delle zie, pare fosse un portento da bambina. Un giorno, negli anni 30, si presentò Gilberto Govi e chiese a mio nonno se poteva portare mia madre, quattordicenne, nella sua compagnia. Nonno: “Mia figlia cuce, altro che recitare”

La vita privata

Sebbene Baccini abbia sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata, alcuni dettagli emergono dalla sua storia. Il cantautore è padre di un figlio di nome Michael, ma non è mai stato sposato. Nel corso degli anni, ha avuto relazioni significative, tra cui quella con Dolcenera durante la partecipazione al reality show “Music Farm” nel 2005. Il cantante lasciò la sua fidanzata dell’epoca in diretta televisiva perché disse di essere completamente innamorato della cantante. Anche Dolcenera era fidanzata durante la sua partecipazione al reality.

Nel 2021 è venuta a galla la sua storia con Maria Teresa Ruta. Proprio il figlio ne ha svelato i dettagli a Live Non è la D’Urso: “Si sono conosciuti a uno spettacolo e si sono visti per due volte a casa sua (…) Dopo aver cenato hanno cominciato ad abbracciarsi e ci sono state delle effusioni, senza scendere nell’intimità“.

Curiosità su Francesco Baccini

Ha lavorato come scaricatore al porto di Genova e ha persino tentato la strada del cabaret a Milano prima di emergere come cantautore di successo. Appassionato di calcio, ha giocato nelle giovanili della Sampdoria e ha ereditato dal padre la passione per il Genoa.