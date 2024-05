Francesco Monte, in arte Kinari, è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Francesco Monte è uno dei personaggi più discussi e amati della televisione italiana. Divenuto famoso al grande pubblico dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, dal 2020 ha deciso di reinventarsi trapper scegliendo come nome d’arte Kinari. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui, dalla sua età alla biografia passando per la vita privata.

Francesco Monte età e breve biografia

Nato a Taranto il 20 maggio 1988, Francesco Monte sta per compiere 36 anni. È cresciuto a Taranto, figlio di Angelo e Emma Monte. Dopo la scomparsa della madre nel 2011, Francesco ha affrontato momenti difficili, ma ha trovato nella televisione e nella musica una via per esprimere se stesso e superare le avversità.