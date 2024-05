Lory Del Santo è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. In studio, la showgirl ripercorrerà le tappe della sua carriera e del suo percorso, raccontando anche del dolore per la tragica morte dei suoi tre figli. Ma scopriamo qualcosa in più su Lory Del Santo.

Lory Del Santo età e biografia

Loredana Del Santo, conosciuta come Lory, nasce a Povegliano, in provincia di Verona, il 28 settembre 1958 e ha 65 anni. Cresciuta in condizioni difficili dopo la tragica perdita del padre in un incidente stradale quando aveva solo tre anni, Lory ha dimostrato fin da giovane una determinazione straordinaria.

L’esordio di Lory Del Santo nel mondo dello spettacolo avviene nel 1975, all’età di soli 16 anni, come valletta al celebre Festivalbar. Da quel momento in poi, la sua carriera decolla rapidamente, portandola a diventare una presenza costante della tv negli anni ’80 e ’90. Tra i programmi più conosciuti a cui ha partecipato ci sono “Tagli, ritagli e frattaglie”, “Drive In” e “Bum Bum all’italiana”. Nel 1980 entra a far parte del cast de “I seduttori della Domenica” di Dino Risi e poi nel film “Desideria: la vita interiore”, di Gianni Barcelloni Corte. Successivamente collabora con Renzo Arbore nella commedia “Che mi hai portato a fare a Posillipo se non mi vuoi più bene?”.

Lory Del Santo torna sulla scena nel 2005 diventando una delle naufraghe nella terza edizione dell’Isola dei Famosi, che a seguire vincerà con il 75% delle preferenze. L’anno dopo è tornata ma nelle vesti di opinionista. Nel 2018 diventa una concorrente nella terza edizione del Grande Fratello VIP. Nel 2022 ha vestito ancora i panni della naufraga, questa volta in coppia con il fidanzato Marco Cucolo.

Vita privata: relazioni, la tragedia dei figli

La vita privata di Lory Del Santo è stata segnata da alti e bassi, da amori appassionati e tragedie devastanti. Il suo legame con il leggendario chitarrista Eric Clapton è stato probabilmente il più famoso. I due si conobbero nel 1985 in un locale durante la tournée italiana del chitarrista. Così ne parla Eric Clapton nella sua autobiografia:

“Avevamo un paio di concerti a Milano e una sera a cena il mio produttore si presentò con uno schianto di donna. Era di Verona e si chiamava Lory Del Santo. Tra noi corse un’energia fortissima, di quelle che si scatenano quando si incontra una persona per la prima volta”

I due insieme ebbero un figlio, Conor Loren Clapton. Tuttavia, la felicità di Lory è stata oscurata da una tragedia quando Conor è morto a soli cinque anni, a causa di un’improvvisa caduta avvenuta dal 53º piano del grattacielo Galeria di New York. Questa perdita ha segnato profondamente Lory e ha influenzato profondamente la sua vita e la sua carriera.

Dopo la fine della storia col chitarrista, Lory Del Santo ebbe una relazione sentimentale con l’imprenditore Silvio Sardi e dal quale ebbe il suo secondogenito il 23 luglio del 1991: Devin.

Lory è diventata madre per la terza volta nel 1999 di Loren, nato dall’unione con un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità. Nel 2018 il ragazzo si suicida, probabilmente a causa di forti disturbi dissociativi e schizoidi di personalità.

Negli anni ’90 Lory Del Santo ha avuto una relazione con il tennista Richard Krajicek, dal quale ha avuto un figlio nato prematuro e morto dopo due settimane di vita a causa di un’infezione.

Dal 2015 è fidanzata con Marco Cucolo, nato ne 1992 a Napoli. Lui è un modello e personaggio televisivo.