Maria Esposito è tra le ospiti della puntata odierna di "Verissimo", il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30. Se sei un fan della serie TV "Mare Fuori", sicuramente conosci Maria Esposito nel ruolo di Rosa Ricci.

Maria Esposito età e biografia

Maria Esposito è nata il 10 novembre 2003 a Napoli, e ha quindi 20 anni. Fin da giovane, ha coltivato una passione per il mondo dello spettacolo, dedicandosi alla recitazione e alla danza fin dalla più tenera età. Ha frequentato l’Accademia di Recitazione a Napoli seguendo lezioni individuali di dizione e recitazione con l’insegnante Piera Violante.

Maria Esposito ha debuttato in televisione con la serie “Mare Fuori”, interpretando il ruolo di Rosa Ricci. Sebbene non abbia ancora fatto la sua comparsa sul grande schermo, il successo della serie e la sua performance convincente promettono progetti interessanti per il futuro. Rosa Ricci è un personaggio fondamentale nella trama di “Mare Fuori”. È infatti la giovane e determinata sorella minore di Ciro e Pietro. La sua storia è intrisa di vendetta e giustizia, poiché cerca di vendicare la morte dei suoi fratelli entrando nell’Istituto di Pena Minorile napoletano per affrontare i responsabili.

Vita privata, è fidanzata?

Maria Esposito è stata fidanzata per un po’ di tempo con Antonio Orefice, noto per aver rivestito i panni di Totò nella serie Mare Fuori nel corso delle prime due stagioni. I due erano stati visti insieme sul red carpet della Festa del cinema di Venezia due anni fa. Tuttavia, la loro storia d’amore si è conclusa, e al momento non è chiaro se Maria sia attualmente single o coinvolta in una nuova relazione. Nelle ultime ore è circolato un gossip di un presunto flirt tra Maria Esposito e il rapper napoletano Geolier. Il giornalista Gabriele Parpiglia, durante una puntata di RTL 102.5, ha rivelato che sembrava esserci una relazione romantica in corso tra i due. Tuttavia, sia Geolier che Maria Esposito hanno prontamente smentito. Geolier ha risposto ai rumors con un commento sarcastico su Instagram, scrivendo: “Nun stat buon ca cap” (“Non state bene con la testa”). Maria Esposito ha anche confermato ironicamente il commento di Geolier, scrivendo: “Confermo con te fra” sotto un post su Instagram.

