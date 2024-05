Tutto pronto per una nuova puntata di “La volta buona”. Tra gli ospiti di oggi, in studio da Caterina Balivo ci sarà anche Maurizio Aiello. L’attore, conosciuto anche per il suo ruolo di Alberto nella fiction “Un posto al sole”, sarà in studio per parlare del suo percorso artistico e privato. Ma scopriamo qualcosa in più su Maurizio Aiello, dalla sua età alla sua carriera e la sua vita privata.

Maurizio Aiello età e biografia

Maurizio Aiello è nato a Vico Equense il 11 dicembre 1969 e attualmente ha 54 anni. È cresciuto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove ha coltivato fin da giovane la sua passione per la recitazione. Dopo aver completato gli studi superiori, a 18 anni si è trasferito a Milano per perseguire il suo sogno di diventare attore. Qui viene istruito da Susan Strasberg e intanto si mantiene con lavori saltuari, tra cui posando come modello e prestandosi come attore di fotoromanzi.

Il debutto di Maurizio Aiello sul grande schermo risale al 1993 con il film “Le donne non vogliono più”. Da allora, ha affrontato una serie di ruoli memorabili sia al cinema che in televisione. Nel 1995 esordisce in televisione, interpretando il ruolo di Antonio Ragusa all’interno di La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani. Entra poi nel cast della serie Il maresciallo Rocca, dove interpreta il genero del personaggio principale. Per questa parte ottiene il premio Oscar dei Giovani.

È diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie televisiva “Un posto al sole”, dove ha interpretato il ruolo di Alberto Palladini.

Nel 2009 l’attore si mette alla prova anche come ballerino durante la quinta edizione di Ballando con le stelle. Nel 2012 rientra nel cast di Un posto al sole, per cui ancora oggi interpreta con costanza il personaggio di Alberto Palladini.

Oltre alla sua carriera televisiva, Maurizio Aiello ha anche fatto molto teatro.

Vita privata

Maurizio Aiello è un uomo riservato quando si tratta della sua vita privata. È sposato con l’avvocatessa Ilaria Carloni dal 2010, e la coppia ha due figli, Ludovica e Matteo.

Oltre alla sua carriera di attore, Maurizio è anche editore della rivista “I’M MAGAZINE”, un progetto che ha fondato per promuovere le imprese e le attività della Campania. La rivista è curata insieme alla moglie Ilaria Carloni.

La malattia

Nel 2014, a Maurizio Aiello è stato diagnosticato un nodulo alla tiroide. Tutto è iniziato perché in quell’anno l’attore è stato testimonial di una campagna di prevenzione, e per quel motivo si è sottoposto a un controllo di routine che ha messo in luce il nodulo. A seguito della diagnosi, a Maurizio è stato asportato il tumore che, seppure fosse benigno, Maurizio ha deciso di rimuoverlo rito rimuoverlo dal momento che era molto vicino alle corde vocali e avrebbe potuto danneggiarle. In diverse interviste l’attore ha parlato di come la notizia del nodulo sia stata ingigantita dai tabloid, che hanno aggiunto dettagli falsi per attirare ancora di più l’attenzione, come per esempio la notizia falsa secondo cui l’attore si fosse sottoposto a chemioterapia o radioterapia.