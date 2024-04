Tina Cipollari è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. Senza ombra di dubbio, Tina Cipollari è l’opinionista più discussa e apprezzata della storia di Uomini e Donne ed è ormai diventata un “simbolo” per il pubblico del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Il suo carattere schietto e “genuino” l’hanno resa un personaggio chiacchierato e amato e, sicuramente, Uomini e Donne senza i suoi “teatrini” non sarebbe stato lo stesso negli anni. Ma andiamo a conoscere meglio Tina Cipollari.

Tina Cipollari età e carriera

Tina Cipollari è nata a Viterbo il 14 novembre del 1965 e quindi ha 58 anni anni. Il suo debutto televisivo risale al 2001 quando è entrata nel programma tv Uomini e Donne come corteggiatrice e poi come tronista. Da subito Tina ha attirato le attenzioni del pubblico per il suo atteggiamento da “vamp” accompagnato da un abbigliamento molto appariscente. Proprio per questo Maria De Filippi la scelse poi come opinionista fissa del programma.

Tra il 2005 ed il 2006 ha condotto un programma per delle televisioni locali: VipMania. Nel 2006, una volta finita la sua esperienza di conduttrice, ha deciso di allontanarsi dalla televisione per dedicarsi alla famiglia. Nel 2008 c’è stato poi il ritorno come opinionista fissa a Uomini e Donne. Tina Cipollari nel tempo ha partecipato anche a due reality: Il Ristorante e Pechino Express.

La sorella Arianna

Tina Cipollari ha una sorella, Arianna. Classe ’57, Annarita è la sorella maggiore. Le due sono cresciute insieme condividendo gioie e litigi. Tuttavia, con il passare degli anni, i rapporti sembrano essere migliorati, come testimoniato da Tina stessa. Annarita ha mantenuto una grande riservatezza sulla sua vita privata, evitando di parlare pubblicamente dei suoi affetti e delle sue attività quotidiane. Tuttavia, alcune informazioni hanno cominciato a emergere, soprattutto grazie ai social network. Si sa, ad esempio, che Annarita è stata sposata per un certo periodo di tempo e che dal matrimonio è nata una figlia di nome Sofia, che oggi ha circa vent’anni.

Vita privata

Nel 2002 Tina Cipollari ha iniziato a frequentarsi con Kiko (o Chicco) Nalli. I due si sono conosciuti proprio nel programma Uomini e Donne, quando Kiko corteggiava un’altra donna. Durante il trono di Zaida, infatti, lui vide di nascosto l’avvenente Cipollari che, a suon di battute e sensualità, riuscì a farlo suo. I due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto 3 figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Kikò e Tina si sono poi separati ufficialmente nel marzo del 2018, nonostante la loro storia fosse terminata mesi prima. Da allora a Tina sono stati collegati diversi uomini e storie d’amore. L’ultimo in ordine di tempo sembra tal Alfredo di cui però non si sa nulla