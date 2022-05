Chiara Sani chi è, età, dove è nata, marito, figli, vita privata, film, carriera e biografia

Chi è Chiara Sani: età, dove è nata, marito, figli, vita privata, film, carriera e biografia dell’attrice e regista ospite oggi, 5 maggio, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove è nata, età e biografia di Chiara Sani

Chiara Sani è nata a Bologna il 26 aprile 1963 (età 59 anni). Il papà, infatti, era un pittore e in un primo momento anche lei sembrava propensa a fare l’illustratrice. E’ considerata un’artista completa, che ha avuto di mettersi in mostra come showgirl, ma anche come attrice, imitatrice e conduttrice.

La carriera

Il suo esordio in televisione risale agli anni ’90 quando inizia a lavorare per una televisione bolognese, Rete 7. In seguito riesce ad entrare in Mediaset come inviata del programma Emilio ’90. Diventa inviata alle trasmissioni Il Tg delle vacanze e Pressing. In seguito partecipa in programmi come Scherzi a parte, Calciomania, Forum e Destinazione Sanremo.

La Sani partecipa anche ad alcune serie televisive; nel 2006 la vediamo in “Carabinieri“, nel 2009 invece ne “I liceali”. Nel 2011 recita in “Che Dio ci aiuti”.

La sua prima esperienza al cinema risale invece al 1993 quando recita in “Piccolo grande amore“. Tra i film più importanti della sua carriera si ricordano “Mari del sud” nel 2001, “Tartarughe” sul dorso nel 2004, “Ma quando arrivano le ragazze” l’anno successivo, Lilo e Greg nel 2007. Nel 2008 recita in “Ultimi della classe”, nel 2014 invece è nel film “Il ricco, il povero e il maggiordomo”. Ha lavorato molto anche a teatro, in particolare si ricorda lo spettacolo con Virzì “Se non ci sono altre domande”.

Marito e figli, la vita privata di Chiara Sani

Sulla sua vita sentimentale non si hanno notizie, come del resto se ha figli.