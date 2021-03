Claudio Cervoni e Sabina Ricci escono insieme da Uomini e Donne. E Maria Tona scoppia a piangere

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Claudio Cervoni e Sabina Ricci del trono over hanno annunciato di voler lasciare insieme lo studio.

Tanta la commozione in studio soprattutto per Maria Tona, amica della dama, che non riesce a trattenere le lacrime.

Claudio Cervoni e Sabina Ricci escono insieme da Uomini e Donne. Ecco cosa è successo

Ma andiamo con ordine. Cosa è successo?

Claudio in studio ha raccontato che tra qualche mese dovrà lasciare Roma e trasferirsi in un’altra città per aprire un locale.

Claudio quindi à pronto ad avviare una nuova attività lavorativa e per questo motivo non ha più tempo da investire nel programma. È stata questa la ragione che ha spinto il cavaliere a proporre a Sabina di andare via insieme e di iniziare a frequentarsi lontano dalle telecamere. Maria De Filippi chiede, dunque, se hanno tutti e due intenzione di lasciare il programma per questo periodo. Claudio e Sabina si dicono sicuri di voler lasciare il programma e di voler andare via insieme.

Così i due scelgono di uscire insieme, non senza però prima una pioggia di petali rossi. Ad accompagnare l’uscita poi la canzone “A mano a mano” di Rino Gaetano.