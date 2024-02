Claudio Santamaria è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo dalle ore 16:30 su Canale 5. Attore, regista, sceneggiatore, Claudia Santamaria è senza ombra di dubbio uno degli artisti più apprezzati e ammirati degli ultimi anni nonché uno tra gli uomini più fascinosi del momento. Scopriamo qualcosa in più in merito a questo attore poliedrico.

Claudio Santamaria età, biografia e carriera

Classe ’74, Claudio compie quest’anno 50 anni ed è nato a Roma. Da sempre appassionato di arte (non a caso ha ha frequentato il Liceo Artistico) Santamaria ha raggiunto il vertice della popolarità dopo aver recitato nel film “Romanzo Criminale” di Michele Placido ma nel corso della sua carriera ha recitato con altri registi importantissimi, da Bernardo Bertolucci a Gabriele Muccino, Nanni Moretti, Maria Sole Tognazzi, Dario Argento e molti altri.

Ha esordito sul grande schermo nel film “Fuochi d’artificio” diretto da Leonardo Pieraccioni. Da allora, ha ottenuto ruoli di rilievo in una serie di film di successo, collaborando con registi di fama internazionale. Tra i suoi lavori più conosciuti ci sono “L’ultimo bacio” e “Lo chiamavano Jeeg Robot”, per cui ha vinto un prestigioso David di Donatello come miglior attore protagonista.

La sua carriera non si limita al cinema, ma si estende anche alla televisione, dove ha interpretato ruoli memorabili in fiction e programmi televisivi. Oltre alla sua carriera cinematografica, Claudio Santamaria ha partecipato anche a progetti televisivi e musicali. Ha recitato in fiction di successo come “E’ arrivata la felicità” e “Christian”, e ha collaborato alla realizzazione di album musicali.

Vita privata: la moglie Francesca Barra e figli

Claudio Santamaria ha avuto alcune relazioni da giovani, ma è con Francesca Barra, giornalista, scrittrice e opinionista TV, che ha trovato il vero amore e la stabilità. I due si conoscono fin da giovanissimi, ma si è ritrovata molti anni dopo, decidendo di legarsi per sempre. Hanno celebrato il loro matrimonio due volte: prima a Las Vegas nel 2017 e poi a Policoro, in provincia di Matera, nel 2018.

Dal loro amore è nata una figlia, Atena, nel 2022, dopo un’esperienza dolorosa di aborto spontaneo nel 2019. Claudio ha anche una figlia, Emma, nata dalla sua precedente relazione con Delfina Delettrez-Fendi, designer di gioielli ed erede della casa di moda Fendi. Francesca, dal canto suo, ha altri tre figli avuti dal suo matrimonio precedente con Marcello Molfino.

Profilo Social

L’attore ha un profilo Instagram ufficiale che aggiorna regolarmente e che conta oltre 300mila follower.