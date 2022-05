Corrado Augias chi è: moglie Daniela Pasti, figli, vita privata, età, peso e altezza del giornalista

Chi è Corrado Augias: moglie Daniela Pasti, figli, vita privata, età, peso e altezza del giornalista. Augias è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza di Corrado Augias

Augias è nato il 26 gennaio 1935 (età 87 anni), Roma. E’ alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Corrado Augias è un giornalista, scrittore, conduttore televisivo, autore televisivo, drammaturgo ed ex politico italiano.

La moglie e i figli, la vita privata di Corrado Augias

È sposato con Daniela Pasti, figlia del generale Nino Pasti, dalla quale ha avuto una figlia, la giornalista Rai Natalia Augias, e si dichiara ateo. Per il resto, non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato.

La carriera di Corrado Augias

Come detto, è un giornalista, scrittore, conduttore televisivo, autore televisivo, drammaturgo ed ex politico italiano. Ha lavorato per molti anni con la Rai e per il quotidiano la Repubblica. Dal 2021 conduce, assieme a Giorgio Zanchini, il programma TV Rebus, in onda tutte le domeniche su Rai 3.

Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, nel 2012 pubblica per Rizzoli Il disagio della libertà e I segreti d’Italia (rispettivamente a febbraio e in settembre).

Ha in preparazione un saggio sul passaggio dal paganesimo al cristianesimo dell’Impero Romano.

Come detto è anche un autore televisivo, dal 2016 al 2019 ha scritto e condotto Quante storie, trasmissione di Rai 3 che ha raccolto l’eredità di Le storie – Diario italiano. Il programma, in onda alle 12:45 dal lunedì al venerdì, pone la sua attenzione sui temi dell’attualità e sulle ultime novità editoriali, discusse e commentate in studio con autori e spettatori.

Come ricorda Wikipedia, dal 2018 su Rai 3 conduce Città segrete, programma documentaristico che racconta in ogni puntata una diversa città, anche attraverso le biografie di personaggi celebri legati ad ognuna di esse.