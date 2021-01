Dayane Mello chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera, la concorrente del Grande Fratello Vip. Dayane Mello è una delle poche concorrenti rimaste in gioco per il trionfo finale.

Il Grande Fratello Vip va in onda ogni lunedì sera, poco dopo le ore 21, su Canale 5. Il reality show di Mediaset è condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Siamo alle battute finali visto che gran parte dei concorrenti sono già stati eliminati.

Dayane Mello chi è: marito, figli, età, vita privata, la concorrente del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è nata il 27 febbraio 1989 (età 31 anni) a Joinville, Santa Catarina, Brasile. È stata legata sentimentalmente al modello italiano Stefano Sala, da cui nell’aprile 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia.

La Mello non è sposata ed al momento non ci sono ulteriori informazioni sulla sua vita privata. Quindi non sappiamo dire se è single o meno. Potrebbe trovare l’amore nella casa del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello chi è: carriera della concorrente del Grande Fratello Vip

La Mello lavora sia come modella che come personaggio televisivo. Ha partecipato da concorrente alle seguenti trasmissioni televisive:

Ballando con le stelle 10 (Rai 1, 2014) – Concorrente Monte Bianco – Sfida verticale (Rai 2, 2015) – Concorrente L’isola dei famosi 12 (Canale 5, 2017) – Concorrente Pechino Express 8 (Rai 2, 2020) – Concorrente Grande Fratello VIP 5 (Canale 5, 2020-2021) – Concorrente.

Per quel che riguarda il suo lavoro nel mondo della moda, ha partecipato alle seguenti campagne pubblicitarie: Breil (2011) Pollini (2013) Impero Couture (2015) Yamamay (2016).