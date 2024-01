Dazn, aumentano i prezzi degli abbonamenti. Ecco le nuove tariffe

Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti e così guardare la Serie A, non proprio lo spettacolo migliore sul pianeta Terra, diventa sempre più costoso.

Ecco, nel dettaglio, le nuove tariffe di Dazn

DAZN Start mensile (offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale) passa da 13,99 euro a 14,99 euro.

DAZN Start annuale da 89,99 euro a 99 euro.

DAZN Standard annuale (offerta che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione) passa da 299 euro a 359 euro (con le rate mensili che passano da 30,99 euro a 34,99 euro).

DAZN Plus mensile (offerta che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti) passa da 55,99 euro a 59,99 euro.

DAZN Plus annuale passa da 449 euro a 539 euro (con le rate mensili che passano da 45,99 euro a 49,99 euro).