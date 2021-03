Dazn ottiene i diritti tv per la Serie A per il triennio 2021-24: il campionato di calcio sarà in streaming (foto Ansa)

I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati a Dazn. Lo ha deciso la Lega di serie A, riunita in Assemblea. A favore dell’offerta di Dazn si sono espressi 16 club, contro quattro. Il quorum necessario era a 14.

La piattaforma in streaming si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per la cifra di 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva e 3 gare in co-esclusiva. Proprio per queste tre gare, la Lega Serie A ha ricevuto un’offerta da Sky Sport di 70 milioni con scadenza il 29 marzo.

Articolo aggiornato alle 14:55

Gli unici quattro voti contro l’offerta di Dazn sono stati quelli di Crotone, Genoa, Sampdoria e Sassuolo.

In totale la Lega di Serie A, dovesse accettare anche l’offerta di Sky per le altre tre gare, andrebbe quindi ad incassare 910 milioni di euro, una cifra leggermente inferiore rispetto a quella incassata nel triennio precedente.