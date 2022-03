Dharma Mangia Woods chi è, età, origini, fidanzato, vita privata, film, carriera e biografia

Chi è Dharma Mangia Woods: età, origini, fidanzato, vita privata, film, carriera e biografia dell’attrice ospite oggi, 5 marzo, di Silvia Toffanin a Verissimo, in onda su Canale 5 dalle ore 16:30.

Dove e quando è nata, età e biografia di Dharma Mangia Woods

E’ nata il 15 settembre 1994 (età 27 anni) a Roma. Conseguito il diploma di maturità al liceo classico, studia Scienze della Comunicazione all’Università Roma Tre e, una volta ottenuta la laurea, aggiunge un master in Giornalismo di Moda presso la Eidos Comunication. Dal 2013 collabora da fotomodella con nomi indipendenti come Martina Mammola, Francesco Ornando e Alice Gimmelli. Per quanto riguarda le origini e la famiglia, non è noto chi siano i genitori, né tantomeno se siano in Italia o all’estero. Dato il nome e cognome dell’attrice è si suppone che il padre abbia quantomeno origini americane o inglesi.

La carriera

In seguito frequenta la Duse International di Francesca De Sapio, l’Accademia Internazionale di Teatro e la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Il debutto sul set avviene nel maggio 2015, quando Gabriele Muccino la scrittura ne “L’estate addosso”, affidandole il ruolo della nuova partner del protagonista Marco (Brando Pacitto). Nello stesso anno appare in “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, al fianco di Jude Law e Scott Shepherd.

Nel marzo 2017 partecipa anche al film “Il contagio”. In questa occasione conoscerà Giulia Bevilacqua, insieme alla quale reciterà pure nella serie “Più forte del destino”, per la regia di Alexis Sweet. A livello cinematografico ci sono da segnalare le esperienze con Abel Ferrara in “Tommaso”, avente per protagonista Willem Dafoe, e Francesca Marino in “Blackout Love”, con Anna Foglietta.

Fidanzato e vita privata di Dharma Mangia Woods

Sulla sua situazione sentimentale si conosce ben poco. Non conosciamo l’identità del fidanzato di Dharma Mangia Woods, ne tanto meno se ne abbia uno. In passato erano emerse alcune indiscrezioni circa una possibile storia con Gazzelle, mai confermata dai diretti interessati.