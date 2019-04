TORINO – Riflettori su Juventus-Fiorentina, partita che potrebbe consegnare ai bianconeri il suo ottavo scudetto consecutivo. La partita è trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn. Per coprire al meglio l’evento, Dazn ha inviato tutta la sua redazione sul prato verde dell’Allianz Stadium. La squadra è “capitanata” da Diletta Leotta. Allo Stadium di Torino è presente anche l’altro volto femminile di Dazn, l’ex giornalista di Fox Sports Giulia Mizzoni. La squadra è arricchita dalla competenza calcistica di Mauro German Camoranesi, ex calciatore proprio della Juventus che si è laureato campione del mondo nel 2006 con la Nazionale Italiana allenata da Marcello Lippi, ex bianconero.

Diletta Leotta su Dazn, look sobrio per Juventus-Fiorentina all’Allianz Stadium.

Per questo prestigioso evento, Diletta Leotta ha deciso di puntare su un look piuttosto sobrio. L’ex conduttrice televisiva di Sky Sport si è presentata sul prato verde dell’Allianz Stadium con una giacchetta marrone su dei pantaloni lunghi neri. Un look elegante. Per una volta, la Leotta ha rinunciato ai vestitini e alle scollature che l’hanno resa famosa su social network come Instagram.

Il primo tempo tra Juventus e Fiorentina è terminato sul punteggio di 1-1. Questo risultato è molto positivo per la Juventus che in caso di pareggio festeggerebbe la conquista del suo ottavo scudetto consecutivo. Alex Sandro, gol di testa su calcio d’angolo battuto da Miralem Pjanic, ha pareggiato l’iniziale vantaggio viola con Milenkovic. Nel primo tempo, la Fiorentina ha colpito due pali con Federico Chiesa. La gara resta aperta ad ogni risultato nella ripresa.