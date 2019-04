MILANO – Belle e preparate, il calcio in tv è donna. Le principali trasmissioni di approfondimento calcistico sono affidate a donne bellissime ma anche molto preparate sullo sport più amato dagli italiani. Non sono più solamente vallette o belle statuine, sono conduttrici televisive che conoscono molto bene l’argomento di cui parlano e che intervengono spesso con commenti tecnici da far invidia agli allenatori professionisti.

Oltre ad essere delle presentatrici televisive di successo, sono anche delle icone social. Le più seguite sui social network, in particolare su Instagram, sono Diletta Leotta, Melissa Satta e Jolanda De Rienzo. Queste ragazze condividono spesso contenuti di carattere calcistico e ricevono moltissimi complimenti da parte dei loro followers.

Diletta Leotta, da Sky Sport alla piattaforma streaming Dazn.

Diletta Leotta è il volto femminile della piattaforma streaming Dazn. Dopo un brillante avvio di carriera a Sky Sport, dove ha trattato principalmente la Serie B, Diletta Leotta è stata scelta da Dazn per condurre il post partita del posticipo del sabato sera del campionato italiano di calcio di Serie A. La Leotta è stata scelta per promuovere la neonata piattaforma streaming sul calcio e sugli altri sport.

Jolanda De Rienzo, da Sportitalia a Eleven Sports.

Jolanda De Rienzo si è messa in luce su Sportitalia. Successivamente è passata a Eleven Sports. Jolanda De Rienzo è tra gli ospiti fissi del programma di RaiSport sul calciomercato, in onda su Rai2. Su Eleven Sports si occupa principalmente del campionato italiano di calcio di Serie C mentre a Sportitalia parlava spesso di calciomercato di Serie A, Serie B e Serie C.

Melissa Satta, da Tiki Taka a Quelli che il calcio.

Melissa Satta ha iniziato a parlare di calcio sulle reti Mediaset. E’ stata per lungo tempo ospite fissa della trasmissione di approfondimento calcistico condotta da Pierluigi Pardo “Tiki Taka”. Melissa Satta è ospite fissa del programma di Rai2 “Quelli che il calcio”. E’ balzata agli onori delle cronache rosa per la sua relazione sentimentale con il calciatore del Barcellona Kevin Prince Boateng. Storia d’amore che secondo le riviste di gossip sarebbe terminata perché la Satta ha tolto il cognome Boateng dal suo profilo Instagram.