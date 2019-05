ROMA – Alessia Marcuzzi sbarca su Rai Uno non alla conduzione di qualche programma che le è stato assegnato all’ultimo momento, ma come ospite di Mara Venier.

Nella puntata in onda oggi, domenica 19 maggio la conduttrice Mediaset ha presentato il secondo libro che ha pubblicato dopo “La Pinella a colori”: si tratta di “In viaggio con Alessia”, libro che svela ristoranti, negozi, bed & breakfast di quattro città che lei racconta di conoscere bene: Roma, Milano, Parigi e Londra.

Dopo la presentazione del libro e una gag con la conduttrice Mara Venier (“facciamo un programma di viaggi insieme“), la Marcuzzi ha parlato della sua famiglia allargata che sembra funzionare a meraviglia.

A far sì che tutto vada bene ci pensa anche il marito della Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, l’unico compagno che la showgirl di Canale 5 ha deciso di sposare.

Il marito Paolo, secondo la Marcuzzi “è l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticato. Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso, mi permette di fare quello che voglio”, ha confidato a Domenica In.

Al contrario, lei racconta di essere molto gelosa: ” Io posso fare le vacanze da sola con le amiche, lui no”. “Sono una donna serena e molto fortunata. Sono grata per tutto, ho seminato bene”

Alessia Marcuzzi ha due figli. Il primogenito si chiama Tommaso ed ha 18 anni. Il ragazzo è nato dall’amore con Simone Inzaghi. La seconda figlia si chiama invece Mia ed ha 8 anni. La piccola è frutto della relazione con Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi e le critiche per la vicenda Fogli, Costanzo la difende: “Ha tanta esperienza”

Della Marcuzzi, in queste settimane si parla anche per un altra vicenda: le presunte “corna” svelate in diretta durante l’ulltima edizione de L’Isola dei Famosi. La Marcuzzi è stata molto criticatta per quella vicenda anche all’interno della stessa Mediaset che però, secondo quanto si racconta, starebbe comunque pensando ad affidarle un’altra trasmissione, forse il Grande Fratello Vip orfano di Ilary Blasi che nel frattempo sembrerebbe volersi dedicare ad altri progetti.

A difenderla però è sceso in campo Costanzo che a Nuovo ha scritto: “Non bisogna dimenticare che la presentatrice romana ha alle spalle decine di programmi e tanta gavetta. Che una trasmissione, per quanto discussa e fortunata, possa deciderne il destino professionale, a me sembra ingiusto. Magari Alessia riuscirà a trarre nuova forza da questo episodio spiacevole e tornare più forte di prima: ha talento e lo dimostrerà”.

Fonte: Domenica In, Nuovo