Elisa Di Eusanio chi è, età, dove e quando è nata, compagno, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Elisa Di Eusanio: età, dove e quando è nata, compagno, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età e biografia di Elisa Di Eusanio

Elisa Di Eusanio è nata a Teramo il 12 agosto 1980 (età 41 anni). Inizia da molto giovane la sua formazione professionale come artista, ancora prima del diploma al liceo classico. Trascorre infanzia e adolescenza nel laboratorio di arte e spettacolo della madre, dove frequenta corsi di danza. Nel 1998 frequenta la scuola di teatro Spazio tre di Teramo gestita da Silvio Araclio. Dopo il diploma si trasferisce a Roma e viene ammessa all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, dove si diploma in qualità di attrice nel 2002.

La sua consacrazione teatrale avviene quando entra nella compagnia di Carlo Giuffrè, che la sceglie per interpretare Gemma in due stagioni di Miseria e nobiltà. Anche se il suo amore principale rimane il teatro, Elisa decide di cimentarsi anche con il mondo del cinema. Esordisce nel 2007, in Come tu mi vuoi, regia di Volfango De Biasi. Tra i film più famosi dove ha preso parte ci sono La mossa del pinguino, regia di Claudio Amendola (2013), e Benedetta follia, regia di Carlo Verdone (2017). Attualmente è impegnata nella serie tv di Rai 1 Doc – Nelle tue mani dove interpreta il ruolo di Teresa Moraldi, la caposala nell’equipe del dottor Fanti, interpretato da Luca Argentero.

Compagno e figli, la vita privata di Elisa Di Eusanio

Della sua vita privata è impegnata da tempo con il suo compagno Andrea Lolli, anche lui attore. I due si sono conosciuti durante un lavoro al Teatro Vittoria di Roma, e da allora non si sono più lasciati. Affiatati nella vita, sono anche una coppia lavorativa e hanno condiviso il palco molto spesso. Non si sa se hanno figli. L’attrice ha oltre 6mila follower nel suo profilo Instagram.