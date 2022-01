Stefano Pesce chi è, età, altezza, moglie, figlia, sorella Sara Pesce, vita privata, carriera. E’ un apprezzato attore italiano, molto conosciuto soprattutto sul piccolo schermo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, altezza, la biografia di Stefano Pesce

Stefano Pesce è nato a Bologna il 19 ottobre 1967. Allo stato attuale ha dunque 54 anni. E’ del segno zodiacale della Bilancia. La sua altezza dichiarata è di 1,73 metri.

Moglie, figlia, sorella Sara Pesce, famiglia: la vita privata di Stefano Pesce

Figlio dei docenti universitari Mauro Pesce, biblista e storico delle religioni, e Adriana Destro, antropologa. Tutti lavorano all’Università di Bologna. Così come all’Università di Bologna insegna la sorella Sara Pesce: è una professore di ricerca di storia del cinema.

Non è sposato ma dal 1998 è legato sentimentalmente all’attrice Barbara Mautino. I due hanno anche una figlia.

La carriera di Stefano Pesce

Diplomatosi nel 1996 presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, nel 1998 consegue la specializzazione seguendo il corso attori con Luca Ronconi presso il Teatro Argentina di Roma.

È noto soprattutto per aver recitato nella serie tv R.I.S. – Delitti imperfetti, in cui interpreta il ruolo di Davide Testi. Precedentemente ha preso parte a numerose altre produzioni teatrali, cinematografiche e televisive, tra cui le serie tv Incantesimo 4, Distretto di Polizia 9 e Cuore contro cuore, i film per il cinema Ma che colpa abbiamo noi, Amore a prima vista, Da zero a dieci con cui partecipa al 55º Festival di Cannes.

Tra il 2007 e il 2008 ha partecipato a varie fiction televisive come protagonista: Tutti i rumori del mondo, Il commissario De Luca e Amiche mie. Nel 2009 interpreta il ruolo del poliziotto Lorenzo Monti in Distretto di Polizia 9.

Al cinema si è notato tra gli altri in Da zero a dieci di Luciano Ligabue, dove interpretava il ruolo del fratello di Freccia, protagonista del precedente film del rocker di Correggio.