ROMA – Elisa Isoardi non ha ancora iniziato a condurre ‘La prova del cuoco’ che già sogna il palco dell’Ariston. “Ho sempre amato il Festival, fin da piccola. Mi piace seguire la gara, ascoltare le canzoni, riflettere sui testi. Ricordo ancora il mio primo Sanremo: avevo otto anni e Amedeo Minghi cantava ‘Vattene amore’ con Mietta”, ha raccontato la conduttrice, compagna del vicepremier Matteo Salvini, in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

“Salire sul palco dell’Ariston sarebbe un grandissimo regalo. Se mai dovesse accadere, lo scopriremo ‘Strada facendo'”, ha aggiunto citando un brano di Claudio Baglioni, che anche quest’anno sarà il direttore artistico del Festival della canzone italiana, dopo il successo della scorsa edizione.

Proprio durante l’ultimo Festival Isoardi era andata in Liguria per alcuni eventi collaterali e aveva poi assistito allo spettacolo in platea, seduta accanto al compagno Salvini. E venerdì 7 settembre, ospite de ‘La Vita in Diretta’ per promuovere la sua ‘Prova del Cuoco’, Isoardi è tornata sull’argomento, sollecitata dal conduttore, Tiberio Timperi: “Io a Sanremo? Sul palco di Sanremo tutti ci vogliono salire. E’ un’estrapolazione da un’intervista antica. Perché tu non ci vorresti salire sul palco dell’Ariston?”.

Al momento, comunque, gli appassionati potranno vedere Elisa Isoardi da lunedì 10 settembre su Rai 1 tutti i giorni dalle 11:30 con il programma culinario un tempo regno di Antonella Clerici, che comunque resta come consulente.