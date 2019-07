ROMA – Elisa Isoardi è ingrassata di cinque chli durante la conduzione de La Prova del Cuoco. La conduttrice non lo ha mai nascosto e lo mostra con orgoglio sui social con foto che hanno a che fare con cibo. La Isoardi che vanta un passato come modella, è ora diventata decisamente più formosa ed anche più bella a detta di molti.

La diretta interessata non è minimamente preoccupata della situazione: si sente più bella e più sicura con quei chili in più. Chili che possiamo accettare in questo caso: Elisa d’altronde si occupa di un programma di cucina.

A DiPiù, la diretta interessata ha commentato questi chili di troppo: “Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe. A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”, ha ammesso la presentatrice de La Prova del Cuoco.

La Isoardi tornerà a condurre la trasmissione già dal prossimo settembre ed è già al lavoro per dei cambiamenti e degli aggiustamenti che renderanno la trasmissione ancora più interessante e bella.

Fonte: DiPiù, Instagram