Enrico Papi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, programmi, biografia e carriera

Enrico Papi è senza dubbio uno dei volti noti della televisione italiana. Conduttore e autore televisivo molto apprezzato, Papi si è consacrato grazie a diversi programmi di successo, divenendo nel corso della sua carriera il volto simbolo di Italia 1 e non solo. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del conduttore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Enrico Papi

Enrico Papi è nato a Roma il 3 giugno del 1965. Ha 58 anni. Dopo il diploma al liceo classico dell’Istituto Sant’Apollinare di Roma, si iscrive alla Facoltà di giurisprudenza interrompendo però gli studi. Riprende l’università con Cepu, per il quale tra il 2000 e il 2003 è anche testimonial pubblicitario. Studia anche canto e pianoforte. Arriva in Rai nel 1988 come ideatore e autore di candid camera all’interno di Fantastico bis su Rai 1.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Enrico Papi

Nel 1998 il conduttore sposa Raffaella Schifino, dalla quale ha due figli: Rebecca, nata nel 2000, e Iacopo, nato nel 2008. Papi, dai primi anni 2000, ha una seconda residenza a Miami, negli Stati Uniti, dove si trasferisce stabilmente nei periodi di inattività televisiva. Il suo profilo Instagram conta oltre 170mila follower: enricopapiofficial.

Nel corso di un’intervista per Gente il conduttore ha parlato della sua esperienza con l’uragano Irma, abbattutosi sulla sua residenza in Florida: “In quell’inferno la tensione era tanta, è stato massacrante ma anche dall’altra parte del globo sono riuscito a coordinare la loro evacuazione. Fortuna che, prima che io partissi, con Raffaella avevamo fatto il pieno di carburante all’auto. Sembra un’accortezza banale, ma in quelle situazioni bisogna assicurarsi che le vie di fuga siano praticabili. Quando siamo andati al distributore avevamo davanti a noi tre ore di coda. Ce l’abbiamo fatta per un soffio. Poi mia moglie e i miei figli hanno fatto le valigie di corsa. Giusto il tempo di chiudere le serrante antiuragano, sono saliti in auto e fuggiti”.

La carriera di Enrico Papi

Papi nel 1995 è ideatore e conduttore di Chiacchiere estive di Enrico Papi. L’anno successivo lascia la tv pubblica ritornandovi solamente nel 2001, dove al Festival di Sanremo è l’inviato nel backstage del Teatro Ariston per le interviste e per raccogliere le ultime notizie. Nello stesso anno approda a Mediaset, accentuando la propensione per il gossip che lo farà diventare uno dei paparazzi più famosi d’Italia di quel periodo.

Nel 1997 lascia le rubriche di gossip e comincia a condurre il varietà Sarabanda, poi trasformato in gioco musicale. Nel 2001 conduce la terza edizione di Matricole e nel 2004 conduce una nuova versione di Sarabanda. Due anni dopo conduce su Italia 1 assieme a Federica Panicucci il reality show La pupa e il secchione. Dopo oltre 21 anni in Mediaset, nel 2017 passa a Sky Italia, dove conduce Guess My Age – Indovina l’età. Torna a Mediaset nel 2021 per condurre Scherzi a parte.

