Ettore Bassi, l’ex moglie accusa: “E’ un padre poco presente”. E sui soldi…

ROMA – Angelica Riboni, sposata per nove anni con l’attore Ettore Bassi, attacca l’ex marito dalle pagine del settimanale Oggi. La ex moglie si è lasciata andare a confessioni che descrivono una vicenda familiare molto infelice: “Se adesso ho deciso di parlare è perché sono disperata. Non ho una vita, non ho un soldo, sono ostaggio di mio marito e di cavilli burocratici”.

“Io ed Ettore ci siamo lasciati nel 2016, su mia decisione – ha svelato la Riboni – ha fatto cose che non ho potuto davvero perdonare”. “A settembre si è fatto vedere dalle nostre tre figlie solo una volta e nel tentativo di accordo di separazione garantiva la sua presenza solo due giorni al mese”. Un’immagine ben diversa da quella che Ettore Bassi ha descritto a Vieni da Me mesi fa.

“Sta cercando di spostare il processo a Bari. Ora è pure ricorso in Cassazione, per riuscirci. Non so perché lo faccia, mi viene da pensare male, forse si sente più sicuro giù, dove ha molte conoscenze. Oppure vuole solo perdere tempo”. Infine lancia un appello al marito: “Ettore, lascia perdere la Cassazione, andiamo davanti a un giudice, stabiliamo di chi è la colpa della separazione e chiudiamo questa manfrina, per il bene di tutti”.

Fonte: OGGI.