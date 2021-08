Europa League: oggi il sorteggio dei gironi di Lazio e Napoli: dove vederlo in tv e streaming

Sorteggi Europa League, dove vederli. Oggi venerdì 27 agosto, a Istanbul si terrano a partire dalle ore 12 i sorteggi di Europa League, la seconda coppia più prestigiosa, in Europa, dopo la Champions.

Sorteggi Europa League, dove vederli in diretta tv e streaming

I sorteggi di Europa League saranno trasmessi in diretta su Sky Sport 24, su Sky Sport Football e su Eurosport 1, oltre che in streaming su SkyGo e Now.

In attesa di conoscere le avversarie dei loro gironi sono, tra le italiane, il Napoli di Spalletti e la Lazio di Sarri. Le italiane partono entrambe da teste di serie e sono tra le favorite. Napoli e Lazio eviteranno subito Lione, Leverkusen e Monaco, come loro in prima fascia.

Tra quelle che potrebbero incontrare ci sono Leicester, West Ham, Real Sociedad, Betis, Eintracht, Marsiglia, Psv, Celtic.

In Europa le coppe sono tre. Da quest’anno comincia infatti anche la Conference League. I tre tornei sono tutti a 32 squadre con 8 gruppi da 4.