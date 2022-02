Ezio Greggio chi è: età, dove e quando è nato, ex moglie Isabel Bengochea, figli, fidanzata, vita privata, carriera. Il conduttore di Striscia la Notizia è tra gli ospiti della puntata domenicale di Verissimo in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30.

Età, la sua città natale è Cossato: ecco quando è nato, la biografia di Ezio Greggio

Ezio Greggio è nato a Cossato in provincia di Biella, la sua famiglia risiede lì. Data di nascita 7 aprile 1954, quindi sotto il segno dell’Ariete. Ezio Greggio ha 67 anni ed è alto 1,80 centimetri per 75 chili di peso.

Ezio Greggio sarebbe anche cittadino onorario di Biella se nel 2019 non avesse rifiutato l’onorificenza perché lo stesso Comune l’aveva negata a Liliana Segre (il padre di Ezio fu deportato e rimase 3 anni in un lager). Ed è anche titolare di cittadinanza albanese riconosciutagli dal presidente Bujar Nishani per i suoi alti meriti: aver contribuito alla diffusione della cultura del Paese.

Ex moglie Isabel Bengochea, figli e fidanzata attuale: la vita privata di Ezio Greggio

Ezio Greggio è stato sposato per oltre 20 anni con la spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto i due figli, Giacomo e Gabriele. Uno fa l’attore, l’altro lo scrittore. Dal 2009 al 2018 è stato legato a Simona Gobbi, una ragazza più giovane di lui di ben 34 anni. Attualmente è fidanzato con Romina Pierdomenico. Classe 1993, Romina è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne e seconda classificata a Miss Italia 2012.

La carriera di Ezio Greggio al cinema e in tv

greggio esordisce su Telebiella, prima televisione locale italiana. Debuttò poi come cabarettista nel 1978 alla Rai partecipando ai programmi La sberla e Tutto compreso di Giancarlo Nicotra e Giancarlo Magalli senza particolare successo. Qui però conobbe Gianfranco D’Angelo che lo convinse ad abbandonare la Rai per passare alla neonata Fininvest in cui poi lo affiancò alla conduzione del programma comico Drive In che gli diede popolarità.

Esordì come attore cinematografico nel 1980 nel film Sbamm!. Venne chiamato da Carlo Vanzina per il film Yuppies – I giovani di successo del 1986 nel sequel dello stesso anno, Yuppies 2. Nel 1987 prese parte insieme a Paolo Rossi al film Montecarlo Gran Casinò e in seguito recito in altri film comico-parodistici: Vacanze di Natale ’90, Vacanze di Natale ’91, Anni 90, Infelici e contenti, Miracolo italiano.

Ezio Greggio conduce nel 1988 su Canale 5 assieme a Lorella Cuccarini Odiens, programma di Antonio Ricci che successivamente lo volle come conduttore del suo nuovo show Paperissima esordito nel 1990.

Striscia la Notizia e gli altri film

Dal 1988 conduce Striscia la notizia, altro programma ideato da Ricci . In questi anni lo ha poi condotto per più di 4.000 puntate, affiancato da altri personaggi dello spettacolo. Nel 1994 l’esordio alla regia con Il silenzio dei prosciutti, girato negli Stati Uniti d’America. Durante le riprese di questo film conosce Mel Brooks col quale l’anno successivo recita in un cameo in Dracula morto e contento. Sempre nel 1995 prosegue con il film di Carlo Vanzina Selvaggi. Greggio firma poi la regia di Killer per caso (1997) e di Svitati (1999), in cui rivuole come attore al suo fianco Mel Brooks. Nel 2000 affianca Leslie Nielsen in 2001 – Un’astronave spuntata nello spazio.

Recita anche in diverse fiction prodotte da Mediaset come Anni ’50, Anni ’60, Un maresciallo in gondola, O la va, o la spacca e, in coppia con Iacchetti, Benedetti dal Signore e Occhio a quei due. Nell’estate 2008 subentra a Teo Mammucari nella conduzione di Veline, che ricondurrà nell’estate 2012. Nel 2008, dopo una pausa di alcuni anni, torna al cinema partecipando ai film Un’estate al mare di Carlo Vanzina e Il papà di Giovanna di Pupi Avati, una storia ambientata in epoca fascista nella quale Ezio interpreta il suo primo ruolo drammatico.

Nel 2011 interpreta e dirige il film parodistico Box Office 3D – Il film dei film. Viene inoltre presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Da vari anni è direttore del Monte-Carlo Film festival de la comédie e risiede nella città monegasca. Nell’estate del 2019, su Canale 5 conduce una nuova edizione de La sai l’ultima? a 11 dall’ultima edizione trasmessa. In questo programma è affiancato da Maurizio Battista, Biagio Izzo, Gianluca Fubelli, Nino Formicola e la sua compagna Romina Pierdomenico.

Ezio Greggio, patrimonio

Il patrimonio di Ezio Greggio non è mai stato dichiarato. Nel 2020, il quotidiano economico Italia Oggi ha stimato il suo cachet annuale in 5,75 milioni di euro.