MADRID – Dopo aver scandalizzato i telespettatori di mezzo mondo, Violeta Mangrinan è costretta a lasciare il suo Fabio Colloricchio. L’ex tronista di Mujer y Hombre, versione spagnola di Uomini e Donne, è stata infatti costretta a lasciare l’isola di Supervivientes, trasposizione iberica della nostra Isola dei Famosi, dove si era lasciata andare all’irresistibile passione col tronista italo-argentino.

Un idillio interrotto proprio sul più bello perché Violeta, come riporta il sito BitchyF, è dovuta rientrare di corsa a casa a causa delle sue condizioni di salute. Vista la sua disperazione la produzione le ha anche concesso la possibilità di partecipare nuovamente al reality il prossimo anno, ma per Violeta il vero dramma è stato dover salutare il suo appassionato Fabio.

Qualche settimana fa i due naufraghi travolti da un caliente desiderio, non hanno esitato a lasciarsi andare a un rapporto completo dinanzi alle telecamere. Le immagini e i gemiti dei due non lasciavano spazio ad equivoci, tanto da far sgranare gli occhi pure ai granchi presenti in spiaggia. Anche quelli immortalati dalle telecamere.

Nel tentativo di rassicurarla, Fabio le ha promesso che la loro storia d’amore proseguirà anche oltre le telecamere. Ma per realizzare quel sogno i due dovranno attendere altri trenta giorni, tanto manca alla fine del programma, ammesso che lui arrivi fino alla fine.

Riuscirà Violeta a resistere così a lungo e a non consolarsi magari tra le braccia del suo ex, lasciato in diretta nazionale per Fabio? E come se la caverà l’italo-argentino sull’Isola, senza la sua esplosiva fiamma? (Fonte: Supervivientes, BitchyF)