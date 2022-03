Filippo Timi chi è, età, dove e quando è nato, ex marito, figli, vita privata, dove vive, Instagram, biografia e carriera. L’attore e regista Filippo Timi è ospite questa sera 11 marzo del programma Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Filippo Timi

Filippo Timi è nato a Perugia il 27 febbraio del 1974. Ha 48 anni. Appassionato fin da piccolo di recitazione, inizia la sua carriera teatrale con la compagnia Carthago Teatro. Ottiene un notevole successo partecipando a diverse produzioni come quelle di Woyzeck (2001), Paradiso (2004) e La vita bestia (2005). Nel 2009 è autore, con Stefania De Santis, de Il popolo non ha il pane? Diamogli le brioche. Due anni dopo dirige e interpreta Favola – C’era una volta una bambina e dico c’era perché ora non c’è più.

Ex marito, figli, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Filippo Timi

Dichiaratamente bisessuale, Timi nel 2016 si sposa a New York con l’artista e scrittore Sebastiano Mauri. I due rimangono insieme fino al 2022, quando l’attore stesso afferma di aver divorziato dal marito. Timi non ha figli. Vive a Milano. Il suo profilo Instagram conta oltre 59mila follower: filippotimi.

L’attore ha sofferto di balbuzie quando era bambino, un problema che ha risolto proprio grazie al teatro. Ha condotto una master class presso la scuola di teatro Paolo Grassi della città di Milano.

La carriera di Filippo Timi

Oltre all’attività teatrale, Timi si è dedicato anche al cinema, al doppiaggio e alla scrittura. Nel 2006 esce il suo primo libro, Tuttalpiù muoio, scritto con Edoardo Albinati, un romanzo di formazione parzialmente autobiografico. Ha recitato per il cinema in film come Saturno Contro (2007), Vincere (2009), Come Dio comanda (2008), La solitudine dei numeri primi (2010). Da doppiatore ha prestato la voce nel film d’animazione L’era glaciale 4 e ha doppiato Tom Hardy nel film Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI FILIPPO TIMI