Colpo di scena durante la puntata di “Viva Rai 2!” del 14 febbraio, quando Fiorello ha “avvistato un Ufo” in diretta. Ma era tutto uno scherzo. Lo showman si è inizialmente mostrato sorpreso quando il pubblico in strada stava guardando verso il cielo di Roma. Incuriosito, si è alzato per verificare e ha notato uno strano oggetto volante, che ha suscitato lo stupore generale.

Mentre le immagini mostravano l’Ufo che scompariva all’improvviso, Fiorello esclamava “No! Ma cosa è?” mentre Biggio commentava ironico che potesse essere un pallone spia. La gag infatti arriva dopo giorni di strani avvistamenti nei cieli americani.

Gli spettatori di Viva Rai 2!, smartphone alla mano, hanno filmato l’avvistamento dell’oggetto misterioso. Lo sketch ben riuscito è stato subito condiviso sui social, dove qualcuno ha creduto anche che l’Ufo fosse reale.

