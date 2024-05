Chi è Luca Tommassini: età, carriera, vita privata, fidanzato

Luca Tommassini è tra gli ospiti di oggi 21 maggio 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Ballerino, coreografo e anche regista, Luca Tommassini nella sua carriera ha lavorato con alcune delle più grandi star internazionali. Scopriamo qualcosa in più su di lui dalla sua età alla carriera passando per la vita privata.

Luca Tommassini età e breve biografia

Luca Tommassini nasce a Roma il 14 febbraio 1970 e ha quindi 54 anni. Fin da bambino, mostra una forte passione per la danza. All’età di 9 anni, decide di seguire questa passione iscrivendosi alla scuola diretta da Enzo Paolo Turchi. A 12 anni, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, dividendo il suo tempo tra televisione, teatro e cinema.

Il debutto televisivo di Tommassini avviene a soli 17 anni, quando viene scelto da Pippo Baudo come primo ballerino per il suo varietà “Festival”. Questa opportunità segna l’inizio di una carriera brillante nel mondo dello spettacolo italiano.

Nei primi anni ’90, Luca Tommassini prende una decisione audace: trasferirsi negli Stati Uniti per espandere i suoi orizzonti professionali. Questa scelta si rivela vincente. Nel 1993, Tommassini entra a far parte del corpo di ballo del tour “The Girlie Show” di Madonna. Questa collaborazione rappresenta un punto di svolta nella sua carriera, portandolo a lavorare con altre grandi star internazionali come Diana Ross, Prince, Whitney Houston, Kylie Minogue e Michael Jackson.

Durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, Luca Tommassini lavora come ballerino e coreografo in vari progetti di alto profilo. Nel 1997, appare nel videoclip di “Blood on the Dance Floor” di Michael Jackson. Inoltre, collabora con Geri Halliwell, ex membro delle Spice Girls, per le coreografie di alcuni dei suoi videoclip più famosi, tra cui “It’s Raining Men”.

Nel 2001, Tommassini torna in Italia e continua a lavorare come coreografo e direttore artistico in numerosi programmi televisivi. Tra i suoi progetti più noti, figura la sua collaborazione con il talent show “X Factor”, dove cura le esibizioni dei concorrenti dal 2008 al 2018. Nel 2018, passa a “Amici di Maria De Filippi” come direttore artistico, contribuendo a elevare ulteriormente il livello delle performance nel programma.

Dal 2022, Luca Tommassini dirige il corpo di ballo del programma di Fiorello “Viva Rai2!” e continua a collaborare con il noto showman per eventi come il Festival di Sanremo e i David di Donatello. Nel 2023, inizia a curare anche la direzione artistica dei concerti di Laura Pausini, consolidando la sua reputazione come uno dei coreografi più influenti e richiesti in Italia.

Vita privata

Luca Tommassini è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, è noto che tra il 1991 e il 1992 ha avuto una relazione con la ballerina Heather Parisi. Successivamente, ha dichiarato di essere bisessuale e sessualmente fluido, affrontando apertamente le sue esperienze e sfide personali legate alla sua sessualità.

In diverse interviste, Luca Tommassini ha parlato delle difficoltà affrontate a causa della sua sessualità. Ha raccontato di essere stato vittima di omofobia, un’esperienza che lo ha profondamente segnato.

Oltre alla danza e alla coreografia, Luca Tommassini ha dimostrato talento anche come regista di videoclip musicali e attore. Negli anni ’90, ha recitato in piccoli ruoli in film di Hollywood come “Sister Act 2”, “Piume di struzzo” e “Evita”. Ha diretto video musicali per artisti di fama mondiale e ha lavorato su grandi eventi come i Grammy Awards e gli MTV Video Music Awards.