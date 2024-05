Nico Cutugno, il figlio del celebre Toto Cutugno, è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. Cresciuto lontano dai riflettori, ha voluto costruire la sua carriera e la sua vita privata con discrezione. Nico Cutugno sarà in studio per ricordare insieme alla Balivo l’indimenticabile papà Toto, venuto a mancare ad agosto 2023. Ma scopriamo qualcosa in più su Nico Cutugno, la sua età, il suo percorso professionale e la sua vita privata.

Nico Cutugno età e biografia

Nico Cutugno è nato nel 1989 e ha quindi 35 anni. È nato da una relazione extraconiugale tra Toto Cutugno e Cristina. La moglie di Toto, Carla, scoperto subito il tradimento, ha dimostrato grande empatia persuadendo il marito a riconoscere il figlio. Questa decisione ha portato Toto a includere Nico nella sua vita, nonostante le difficoltà iniziali.

Carla, moglie di Toto Cutugno dal 1971, ha avuto un ruolo significativo nella vita di Nico. Nonostante la relazione extraconiugale del marito, ha scelto di accettare e supportare la presenza di Nico, dimostrando una grande forza e generosità. Toto ha spesso elogiato Carla per questa decisione, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel mantenere unita la famiglia.

Cosa fa Nino Cutugno

Nico Cutugno ha intrapreso un percorso diverso dal padre. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, ha proseguito gli studi in economia presso l’Università Bocconi di Milano.

Dopo la laurea, Nico ha iniziato a costruire la sua carriera lontano dai riflettori. Ha lavorato in diverse aziende in ambito economico e gestionale. Nonostante la possibilità di seguire le orme artistiche del padre, Nico ha scelto di dedicarsi al settore economico, pur mantenendo una passione per la musica e la scrittura.

Vita privata

Nico Cutugno ha sempre mantenuto un profilo basso, preferendo evitare l’esposizione mediatica. Non ha una presenza attiva sui social media, almeno non con il suo vero nome. Non sappiamo se sia sposato o abbia figli.

Nico ha sempre ricordato con affetto la costante presenza del padre nella sua vita. Toto ha partecipato a tutti gli eventi importanti di Nico, dalla laurea alle celebrazioni familiari. La loro relazione era caratterizzata da un profondo amore e rispetto reciproco, con Toto che si sforzava di essere un padre presente e affettuoso nonostante gli impegni professionali.