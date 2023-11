Fiorello ironizza su “Unica”, il documentario di Ilary Blasi. In un servizio registrato, Francesco Totti, “il capitano”, ha parlato a Viva Rai 2 delle bellezze di Roma con il suo inconfondibile accento, ma c’è stato spazio anche per fare qualche battuta sullo show Netflix in cui l’ex moglie del calciatore racconta la sua verità sulla fine del loro matrimonio e l’inizio della relazione di lui con Noemi Bocchi.

L’ironia di Fiorello sul documentario di Ilary Blasi “Unica”

“Sapete che sta andando questo documentario di Ilary che parla di lui. Si fa così. Affari di famiglia e tu fai un documentario, che Netflix è lì pronto. Tra l’altro, l’altro ieri mia moglie mi ha detto: ‘Vai al supermercato e mi prendi questo tipo di prosciutto che piace a me, quello dolce’. Io ho preso l’altro, quello salato. Ho sbagliato e abbiamo avuto un battibecco. Quindi il prossimo documentario su Netflix sarà su “Perché hai preso il prosciutto sbagliato?”, si chiamerà “Unico deficiente che sbaglia il prosciutto”.

Ilary: “Francesco l’ho sposato per amore”

‘Unica’, prodotto da Banijay Italia, è disponibile dal 24 novembre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La conduttrice si racconta per la prima volta: dai primi passi nel mondo dello spettacolo al grande amore con Francesco Totti, le immagini del matrimonio celebrato nella basilica dell’Aracoeli con tanto di diretta televisiva Sky, viste dal divano di casa, fino alla rottura. “Francesco l’ho sposato per amore, non per soldi. Ho sempre messo la mia faccia in questa relazione. Ci siamo conosciuti quando avevo 19 anni, me lo aveva fatto conoscere mia sorella, lui era già Francesco Totti”.