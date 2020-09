Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Flavia Vento ha deciso di abbandonare il reality di Canale 5 per la mancanza dei suoi cani.

Flavia Vento a poco più di 24 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip, ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

A spingere la showgirl a prendere questa inaspettata decisione è stato il pensiero dei suoi cani.

L’idea di averli lasciati a casa da soli e di non poterli vedere per molto tempo le ha causato un attacco d’ansia nella mattinata di ieri, martedì 15 settembre.

Poche ore dopo lei ha deciso di uscire dal reality tornare da loro.

Neanche le parole dei coinquilini, che hanno cercato di tranquillizzarla, sono servite a farle cambiare idea.

Patrizia De Blanck fuori controllo

L’atteggiamento di Flavia Vento però ha mandato su tutte le furie la contessa Patrizia De Blanck.

“Ma falla finita tu sei scema davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale.

Sei pazza. Ma vaffan***o è un giorno che sta qua! Ma è tutta str*nza questa! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male!

Ma allora che ca**o ci sei venuta a fare tu qui dentro? Cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo” le ha urlato contro.

La Vento ha provato a spiegare che era troppo forte la preoccupazione per aver lasciato i suoi cani e che questa decisione le avrebbe fatto perdere anche il cachet.

“Ma ti rendi conto che figuraccia che stai facendo? Ma poi i soldi? Stai solo un giorno? Non dire che c’hai provato, un giorno è poco” l’ha rimproverata la contessa.

“Poi non sono solo i soldi, è la figura del ca**o che fai. Non dovevi venire qui dentro. Rimani almeno 1 settimana o dieci giorni per dire che non ce la fai più.

Non ditele che ha ragione, non ce l’ha, non doveva venire qui. Questa si fa ridere dietro da tutta Italia. Ora tutti la prenderanno per il cu*o.

Adesso suffraga ancora di più il fatto che è una cretina e scema. Secondo me hai usato la scusa dei cani perché ti sei già rotta di stare qui” lo sfogo della De Blanck. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)