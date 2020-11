Dopo le parole su Dayane Mello, altro scivolone di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, questa volta su Flavia Vento.

Francesco Oppini dice: “Flavia Vento? Una donna così rischi di ammazzarla di botte… Guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani”. Tommaso Zorzi ha cercato ancora una volta di arginare. “No da ammazzare no”, ha detto il giovane influencer.

Forse, capendola gravità delle sue parole dopo un rapido scambio di sguardi con Zorzi, Oppini ha rapidamente fatto un rapido passo indietro: “No ma non è da fare!”. Il web ora ne chiede la squalifica.

Le parole di Alba Parietti su quanto accaduto

A intervenire sui social per commentare la vicenda è stata Alba Parietti, madre di Francesco Oppini. Su Instagram scrive: “Ragazzi, tagliamo corto. Se Francesco ha fatto realmente battute, (venute male) e ha offeso 2 signore anche solo per il gusto della battuta conviviale, non importa quale fosse il contesto, i toni scherzosi ecc, perché sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi troppo delicati su cui non ci si deve permettere mai di scherzare”.

“L’utilizzo di certe parole è importante – conclude Alba Parietti – le parole vanno pesate, soprattutto di questi tempi. Deve chiedere scusa. Senza tante giustificazioni, che ce ne siano state o no è totalmente irrilevante. Si deve chiede sempre scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone troppo spesso vessate. Il contesto e il tono scherzoso non sono alibi sufficienti, quando siamo televisione, anche se in condizioni particolarmente difficili, passa comunque un esempio importante”. (Fonti Grande Fratello Vip e Instagram).