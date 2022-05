Franco Fasano chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante

Chi è Franco Fasano: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante. Fasano è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso, altezza di Franco Fasano

Franco Fasano è nato il 30 giugno 1961 (età 60 anni), Albenga. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Per il resto, abbiamo molte informazioni soprattutto sulla sua carriera.

La moglie e i figli, la vita privata di Franco Fasano

Il cantautore si è sposato e ha due figli: Emanuele, nato nel 1994 e Dalia, nata nel 1996. Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservato. Come detto, abbiamo informazioni soprattutto sulla sua carriera.

La carriera di Franco Fasano

Per quanto riguarda la carriera del cantante, riportiamo di seguito l’elenco completo con i suoi singoli.