ROMA – Gabriel Garko a Ballando con le Stelle col viso gonfio.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il particolare non è sfuggito al severissimo pubblico dei social network, che non poteva far altro che notare che Garko mostrasse alle telecamere sempre lo stesso lato del viso.

“Sicuramente me ne diranno di tutti i colori” ha commentato Garko quando sul palco ha dovuto fornire la propria spiegazione. In realtà, a dire come stanno le cose ci ha pensato Milly Carlucci: “Gabriel si è sottoposto ad un’operazione di recente”.

Ma Garko è stato anche protagonista di un battibecco con tanto di gaffe finale. Quando Selvaggia Lucarelli afferma “lo sai che balli meglio di come reciti?”, lui risponde: “Vuoi dire che dovrei ballare invece di fare l’attore? Io da piccolo dovevo fare il ballerino, ma mi avevano dato una bambina brutta e cicciona”.