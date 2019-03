ROMA – Gabriele Costanzo mostra il suo nuovo amore: si tratta di Francesca Quattrini, una ragazza 21enne romana che frequenta l’Istituto Europeo di Design e che secondo molti assomiglierebbe a Silvia Toffanin.

Gabriele è stato adottato nel 2004 da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Gabriele, che si è sempre tenuto lontano dai riflettori, è stato sorpreso mentre trascorre una romantica giornata insieme a Francesca sulla spiaggia di Fregene alle porte di Roma.

Gli scatti della coppia sono stati pubblicati da Chi ed anche sul profilo Instagram di lui. I due, sotto al sole del litorale romano si scambiano baci prima di fermarsi al ristorante per mangiare una bella frittura di pesce.

Le foto confermano le voci degli utlimi giorni. Il 28enne ha anche dichiarato il suo nuovo amore attraverso i social. A quanto pare, i due sono stati insieme al concerto di Irama, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis e vincitore di Amici 17 poi erano stati insieme al Bowling.

Gabriele ha ufficializzato il suo amore. Lo avrà presentato, come già accaduto con tutte le fidanzate passate, a mamma e papà? Maria De Filippi di lui aveva detto: “È bello dentro. È un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. E io non sono prodiga di complimenti, lui queste cose le sente per la prima volta adesso. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è uno fedele”. Insomma, Francesca sembra essere davvero fortunata.

Fonte: Chi