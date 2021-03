Game of Games Gioco Loco: i giochi e i concorrenti del nuovo programma Rai con Simona Ventura

Questa sera su Rai Due la prima puntata di Game of Games Gioco Loco, lo show condotto da Simona Ventura che dopo anni torna in Rai. Game of Games – Gioco loco è un format innovativo, partito nella stagione 2017/2018 sulla NBC con Ellen DeGeneres come padrona di casa. La versione italiana, prodotta da Blu Yazmine per Rai2, vedrà giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 VIP affiancati da altrettanti concorrenti NIP. Scopo della sfida arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio.

Game of Games, chi sono i concorrenti Vip

I 6 concorrenti Vip che si sfideranno nella prima puntata di Game of Games sono: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola.

Mentre nelle prossime puntate vedremo in gara anche Dj Angelo, Alex Belli, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, The Show, Melita Toniolo e Debora Villa.

I giochi di Game of Games

IL TEMPO DELLE MELE – Due VIP, scelti dai concorrenti NIP in gara, legati l’uno all’altro con una corda elastica, indossano delle pantofole e cercano di raccogliere quante più mele possibile usando solo i denti per deporle in

un recipiente comune. Il primo che riesce a mettere 5 mele nel recipiente, vince.

LA PAROLA PERICOLOSA – Due squadre composte da due partecipanti ciascuna devono indovinare la parola

vincente senza pronunciare quella pericolosa. Un compagno di squadra – che conosce sia la parola vincente che quella pericolosa – fornisce degli indizi. Se uno dei due partecipanti pronuncia la parola pericolosa viene colpito da una sostanza viscida. Se, invece, indovina la parola vincente, viene colpito l’avversario.

GIRO QUIZ – Il conduttore pone una domanda, dopodiché due partecipanti VIP, scelti dai concorrenti in gara, vengono fatti girare su delle poltrone reclinabili, fissate a una piattaforma rotante. Quando le poltrone si fermano, devono correre per afferrare una palla. Il VIP che prende la palla ha la possibilità di rispondere alla domanda. Ogni risposta corretta vale un punto.

VOLA VOLA – Il conduttore presenta ai due partecipanti VIP imbracati una categoria. Poi, a turno, i due VIP nominano cose che appartengono a quella categoria. Quando uno di loro non riesce a dire una cosa nuova o

ne ripete una già detta, viene sollevato leggermente dalla sedia mediante l’imbracatura.

LO SCIACQUONE – I concorrenti NIP scelgono due VIP che si sfideranno. A questo punto il conduttore fa una domanda ai due VIP in gara. Può rispondere soltanto il VIP che riesce ad afferrare una bottiglia d’acqua

appoggiata su un podio prima dell’avversario. Una volta data la risposta, se è corretta, il VIP deve tirare il manico di uno degli otto ombrelli presenti in studio: quasi tutti conterranno al loro interno un carico d’acqua, tranne uno che

lascerà asciutto il concorrente riempiendolo di coriandoli glitter.

Gli altri giochi di Game of Games

IL PUZZLE – Due concorrenti VIP, scelti dai giocatori NIP, gareggiano per completare un puzzle fotografico. Il primo che finisce vince, mentre l’altro viene tirato indietro dall’imbracatura e scagliato in aria nello studio.

IN BOCCA AL MOSTRO – I VIP scelti, a turno, stanno in piedi all’interno della grossa bocca del mostro a un occhio solo. I due devono rispondere a turno a una domanda con una risposta numerica da zero a cinque. Se sbagliano, devono tirar via i denti al mostro. L’obiettivo è evitare di estrarre il dente misterioso. Se verrà estratto, la bocca del mostro si chiuderà e inghiottirà il VIP.

YOUTUBA – Due VIP fanno a turno per rispondere a delle domande. Se sbagliano, il conduttore fa girare una ruota che determinerà quanti pulsanti i VIP dovranno premere su una Tuba speciale. Se schiacciano il pulsante misterioso, vengono imbrattati di schiuma e perdono il gioco.

LA PIRAMIDE – Due squadre composte da due elementi, un NIP e un VIP, competono l’una contro l’altra per avere la possibilità di rispondere alle do mande del conduttore. Per farlo, devono arrampicarsi, in tre round, fino alla cima di una piramide e premere un pulsante. Il percorso però sarà difficoltoso per via di una sostanza scivolosa sulle scale.

OCIO CHE CADE – I partecipanti NIP mettono alla prova le abilità dei VIP che hanno scelto per questo gioco. Il conduttore presenta una categoria e i due NIP, a turno, scommettono su quante risposte il proprio VIP – che è appeso al soffitto sulle loro teste – saprà dare in quella categoria. Una volta accettata la scommessa, è il momento di passare

ai fatti: se il VIP non supera la sfida, riceve uno strike e viene fatto cadere di un livello. Se ottiene tre strike, la squadra perde e il VIP appeso viene lasciato cadere in una vasca piena di una sostanza appiccicosa.

Le sfide finali del gioco

LA SEDIA MUSICALE – I quarti di finale si svolgono in due manche del gioco Sedia Musicale. La prima vede in gara i sei partecipanti NIP che si sono qualificati dalla fase a gironi. Quando parte la musica, i NIP bendati danzano su una pista da ballo speciale. Appena la musica si interrompe, devono riuscire ad arrivare a una sedia che si innalza dal pavimento. I primi due che riescono a sedersi accedono alla semifinale.

LA BOTOLA – È uno dei giochi più importanti di Game Of Games – Gioco Loco, perché consente l’accesso al Gioco Finale. I quattro vincitori – due NIP e due VIP – di Sedia Musicale accedono a questo gioco. Prima di iniziare a giocare, ciascun concorrente NIP sceglie un VIP (ha priorità di scelta il partecipante che si è qualificato per primo al gioco precedente). I concorrenti NIP sono posizionati in cima a una piattaforma a 9 metri da terra. Il conduttore fa una domanda a ciascuno di loro. Se sa la risposta, il concorrente può rispondere a un’altra domanda. Se non la sa, perde e cade nella botola.

IL GIOCO DEI GIOCHI – Il gioco finale, “il gioco dei giochi” si svolge in tre manche, ognuna con un suo tema, che connota le foto che il concorrente NIP deve indovinare. Il NIP finalista è seduto alla postazione pulsante e per ciascuna manche ha trenta secondi di tempo per indovinare il maggior numero di foto tra quelle proposte. Premendo il pulsante, il giocatore può saltare in autonomia, tutte le volte che vuole, le foto che non è in grado di riconoscere, passando così alla successiva senza sprecare altro tempo.

Superando la prima manche il concorrente NIP accede automaticamente alla seconda e, quindi, può scegliere se accontentarsi del Premio acquisito con le prime due manche o se tentare di incrementarlo affrontando la terza manche, in cui dovrà indovinare un numero prefissato di domande per vincere un Premio importante e per non perdere il montepremi accumulato fino a quel momento.