Game of Thrones, ecco quanto guadagnano gli attori

ROMA – Sophie Turner, star della serie “Il Trono di spade” ha rivelato che Kit Harington ha un compenso triplo rispetto al suo ma ad Harper’s Bazaar ha aggiunto che ritiene sia giusto poiché l’attore ha un ruolo più importante. Kit interpreta Jon Snow mentre Sophie Turner, 23 anni, nella serie tv veste i panni della sorellastra Sansa Stark. Kit e i co-protagonisti Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke e Nikolaj Coster-Waldau nell’ottava stagione del Trono di Spade vengono pagati 500.000 dollari a puntata.

Al Daily Mail, una fonte ha rivelato che nella scorsa stagione Sophie, Maisie Williams e Isaac Hempstead Wright hanno guadagnato 175.000 dollari ciascuno. “Kit ha ricevuto più soldi di me, ma aveva una parte più importante. E nell’ultima stagione ha avuto qualcosa di folle come 70 notti trascorse sul set per le riprese, e io non ne avevo così tante. Pensavo “sapete cosa c’è?… tenetevi quei soldi”. Turner, che ha recitato in tutte le stagioni della serie Il Trono di Spade, ha ammesso che sta ancora elaborando il termine della sua esperienza:”Sto cercando di accettare la fine, è come se avvenisse una morte in famiglia”. La star ha parlato anche di alcuni atteggiamenti inappropriati di alcune persone del settore cinematografico ma “nulla che fosse così estremo come i terribili casi riguardanti Weinstein”. Fonte: Daily Mail.