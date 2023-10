Giambruno, tutti i fuorionda imbarazzanti e le frasi in tv tra stupri, migranti e “facciamo una cosa a tre”

Andrea Giambruno e i fuorionda mandati in onda da Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. L’ormai ex compagno della Meloni ci aveva abituato in questi mesi a varie cadute di stile, come quando disse in onda la frase “se eviti di ubriacarti non ti stuprano” a proposito dello stupro di gruppo di Palermo. O quando, a proposito di migranti, se ne uscì parlando di transumanza, termine che viene associato alle pecore.

Andrea Giambruno, il primo fuorionda: “Non mi rompessero il c***o con il ciuffo”

Ora a far discutere sono alcuni fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia. Nella puntata di mercoledì 18 ottobre, Striscia ha mostrato in prima serata un fuorionda della trasmissione condotta dal giornalista Mediaset a Diario del Giorno, il suo programma che va in onda su Rete4. Nell’estratto, Giambruno si lamenta delle critiche ricevute per il suo “ciuffo” che “crescerà con gli ascolti”, aveva detto lui stesso in un’intervista al settimanale Chi.

“Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli” si sente nella clip.

Gli apprezzamenti alla giornalista in studio

In un secondo momento, il conduttore si avvicina alla giornalista in studio e afferma: “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril”, dice Giambruno riferendosi al colore della camicia della collega.”Una donna acculturata come te dovrebbe saperlo che si chiama blu estoril, non è blu Cina, non ti si addice, tu sei di un livello superiore”. E poi: “Meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto vederti un po’… Se una donna intelligentissima, ma perché non ti conosciuta prima, è incredibile”, conclude.

Clicca qui per vedere i fuorionda di Andrea Giambruno

Andrea Giambruno, il secondo fuorionda

Striscia è poi tornata sulla vicenda giovedì 19 ottobre con un nuovo fuorionda che arriva dal dietro le quinte del programma su Rete 4. Il conduttore pronuncia delle avances molto più esplicite. Ad una collaboratrice probabilmente nuova in redazione dice: “Tu sei fidanzata?” Per poi proseguire: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”.

“Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Per proseguire: “Sei aperturista?” Giambruno fa poi riferimento ad un’altra ragazza che fa parte della squadra del programma: “Lo sai che io e *** abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome”, ossia quello che nel gergo della pornografia viene chiamato un rapporto a tre.

Giambruno si spinge oltre e immagina un rapporto a quattro: “Anche le foursome con ***. Ma lei di solito va a Madrid a ciulare”.

Il giornalista sembra perdersi in un monologo. E sembra premere per avere una risposta dalla giovane collega: “Tu entrerai a far parte del nostro gruppo?”. La giovane cerca di sottrarsi dall’imbarazzo e risponde facendo riferimento al suo lavoro: “Io posso portare la mia competenza” .

Giambruno è fiero di condividere con la redazione le sue battute. E a questo punto qualcuno lo allerta sul pericolo di essere registrati da Striscia la Notizia. E lui replica facendo finta di non aver detto nulla: “Ma che ho detto raga? Dai, si ride e si scherza, veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle Entrate…”.

Giambruno giovedì non era in onda

Giambruno, giovedì non era in onda. Era impegnato a presiedere ad un dibattito, una decisione di cui Mediaset era a conoscenza. Però le sue parole diventano un caso politico con anche la premier che avrebbe chiesto conto dei servizi di Striscia La Notizia chiamando in causa il ruolo di Forza Italia, partito molto vicino ai vertici della tv della famiglia Berlusconi.

L’ex compagno della Meloni intanto, fa sapere di essere “terrorizzato da tutto. Qualsiasi cosa faccio diventa oggetto di mistificazione. La cosa che più mi dà noia è farmi passare per…”.

Non è solo la premier a chiedere spiegazioni dei fuorionda che intanto sono diventati virali sul web con tanto di meme. Anche all’interno di Mediaset in molti pensano che sia in corso una manovra per colpire il conduttore dopo la sua ascesa in azienda.

Si parla anche di contrasti tra Piersilvio Berlusconi e Antonio Ricci, il fondatore di Striscia la Notizia. Ricci avrebbe tirato fuori questi fuorionda in un momento in cui la sua trasmissione ha perso ascolti, con Piersilvio Berlusconi che vorrebbe chiudere o almeno ridimensionare.

Il sospetto principale è che dietro i filmati sulle tv della famiglia Berlusconi si nasconda un’operazione politica di Forza Italia, scrivono vari quotidiani oggi. E anche una presunta vendetta per quella volta che lei fece sapere al fondatore di Mediaset di non essere “ricattabile”. Secondo quanto scrive la Repubblica, Meloni avrebbe quindi chiesto conto dei fuorionda ad Antonio Tajani.

Della vicenda se ne sarebbero interessati anche Fedele Confalonieri e Piersilvio Berlusconi. Quest’ultimo sta ricevendo varie pressioni. Intanto, la cosa che torna alla mente è il famoso precedente degli attacchi di Striscia ad Elisabetta Tulliani, moglie dell’allora presidente della Camera Gianfranco Fini. Anche all’epoca si parlò di operazione politica archiettata ad hoc.