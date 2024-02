Gilles Rocca chi è, età, fidanzata, vita privata, Instagram, curiosità

La sua passione per il calcio lo ha portato a giocare nelle giovanili della Lazio per quattro anni, prima di trasferirsi al Cervia. Tuttavia, a causa di infortuni che hanno compromesso la sua carriera sportiva, Gilles ha deciso di abbandonare il calcio e dedicarsi a nuove sfide.

Carriera artistica

Dopo aver lasciato il mondo del calcio, Gilles ha intrapreso la strada dello spettacolo. I suoi primi passi nel mondo della recitazione lo hanno visto apparire in piccole parti in diverse serie tv di successo. Tuttavia, è stato il suo ruolo in una situazione del tutto particolare a portarlo sotto i riflettori: durante una famosa lite al Festival di Sanremo, Gilles è stato ripreso involontariamente sul palco, diventando immediatamente virale sui social media.

Da quel momento, la sua carriera è decollata. Ha partecipato e vinto la celebre competizione di danza “Ballando con le Stelle” nel 2020, dimostrando il suo talento e conquistando il cuore del pubblico italiano. Successivamente, ha affrontato nuove sfide come concorrente de “L’Isola dei Famosi” nel 2021, dimostrando il suo coraggio e la sua determinazione.

Nel 2022, Gilles ha affascinato il pubblico con le sue performance in “Tale e Quale Show”, mostrando la sua versatilità artistica e il suo impegno nell’affrontare nuove sfide. La sua partecipazione allo show ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori in tutta Italia.

Gilles Rocca ex fidanzata Miriam e nuova relazione

Gilles ha condiviso una lunga relazione con l’attrice Miriam Galanti, durata 14 anni. Tuttavia, nel febbraio 2023, la coppia ha annunciato la fine della loro storia d’amore attraverso i social media, chiudendo così un capitolo importante delle loro vite.

Dopo la fine della relazione con Miriam Galanti, Gilles ha ritrovato l’amore accanto a Roberta Mastromichele, anch’essa attrice di professione. La loro relazione è diventata pubblica attraverso una romantica foto condivisa sui social, mostrando la felicità e la complicità della coppia.

Curiosità su Gilles Rocca

Imprenditore: Gilles Rocca non è solo un attore e ballerino, ma anche un imprenditore di successo. Gestisce un’importante azienda di noleggio e assistenza tecnica di strumenti musicali, che ha avuto un ruolo fondamentale nel panorama dello spettacolo italiano.

Impegno sociale: Oltre alla sua carriera artistica, Gilles è anche impegnato in diverse iniziative sociali e umanitarie. Ha partecipato a programmi televisivi che promuovono la prevenzione del tumore e ha sostenuto attivamente cause legate alla violenza sulle donne.

Presenza Online: Gilles è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e interagisce con i suoi numerosi fan. Il suo profilo ufficiale @gillesroccaofficial conta migliaia di follower e rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che ammirano il suo lavoro e la sua personalità affascinante.