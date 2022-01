Giovanna Civitillo chi è: marito Amadeus, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della conduttrice televisiva

Chi è Giovanna Civitillo: marito Amadeus, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della conduttrice televisiva. Giovanna è tra gli ospiti della puntata del 9 gennaio 2022 di Domenica In.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, provincia di Napoli, il 9 settembre 1977. Ha 44 anni. Con la famiglia è cresciuta ad Alvignano, in provincia di Caserta. E’ alta 175 cm per un peso forma di 55 kg.

Il marito e i figli, la vita privata di Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo è sposata con Amadeus dal 12 luglio 2009. I due si sono sposati in chiesa nel 2019. Giovanna Civitillo e Amadeus hanno un figlio, Josè Alberto, nato nel gennaio 2019.

La carriera di Giovanna Civitillo

Nel 1996 inizia a lavorare in televisione, sia sui canali Rai sia Mediaset, come ballerina in diversi programmi, come Fantastica italiana (1997), Carràmba! Che sorpresa (1998), Beato tra le donne (1999), Domenica in (2001). Dal 2002 al 2006 ha affiancato il suo futuro marito Amadeus nel programma L’eredità in onda su Rai 1, sempre nel ruolo di ballerina e valletta.

Nel 2006 ha seguito il compagno Amadeus ed è passata a Mediaset, affiancandolo nel quiz 1 contro 100. In questi anni ha proseguito gli studi di danza, aprendo anche diversi corsi per aspiranti ballerini e showgirl.Nel 2015-2016 torna in televisione entrando a far parte del Minimondo di Avanti un altro! su Canale 5 nel ruolo di “Giovanna, la moglie di Amadeus”.

Nel 2020, vista la conduzione del marito, Amadeus, al festival di Sanremo, viene scelta da La vita in diretta come inviata del programma da Sanremo, per la settimana in cui si svolge il festival.