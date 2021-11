Giovanni Caccamo chi è: fidanzata, figli, vita privata, età, peso e altezza del cantante

Chi è Giovanni Caccamo: fidanzata, figli, vita privata, età, peso e altezza del cantante. Giovanni è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Giovanni Caccamo

Giovanni Caccamo è nato a Modica in provincia di Ragusa l’8 dicembre del 1990 e ha 30 anni di età. E’ alto 180 cm per un peso forma di 65 kg. Non ha un nome d’arte quindi è noto per il suo nome di battesimo.

La fidanzata, i figli, la vita privata di Giovanni Caccamo

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giovanni Caccamo è molto riservato e della sua vita sentimentale non si sa praticamente nulla. Non sappiamo quindi se abbia una fidanzata oppure se sia single.

Gli sono stati attribuiti molti flirt, anche con Debora Iurato, con la quale ha partecipato in coppia la Festival di Sanremo. Entrambi hanno però categoricamente smentito la notizia. Quindi al momento dovrebbe essere single, non dovrebbe essere sposato e non dovrebbe avere figli.

La carriera di Giovanni Caccamo

Giovanni Caccamo è un cantautore italiano. Scoperto da Franco Battiato, è divenuto noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano Ritornerò da te. Riportiamo di seguito, le sue opere musicali.