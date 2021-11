Giuseppe Zeno chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Giuseppe Zeno: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attore ospite oggi, 18 novembre, a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai1.

Dove è nato, età e biografia di Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno è nato a Napoli l’8 maggio 1976, sotto il segno zodiacale del Toro (età 45 anni). E’ cresciuto tra la campana Ercolano e la calabrese Vibo Marina, vanta una formazione internazionale come attore. Dopo il diploma presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro, ha studiato infatti all’Accademia d’arte drammatica della Calabria e l’Accademia d’arte drammatica di Varsavia.

La carriera di Giuseppe Zeno

Il suo primo ruolo televisivo importante è quello di Alberto Fusaro in Incantesimo. Tra il 2004 e il 2005 fa parte del cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, nel ruolo del pugile Armando. Nel 2005 interpreta Tony Amitrano in Gente di mare. Nel 2006 lavora alla miniserie tv di Canale 5 L’onore e il rispetto, di Salvatore Samperi, in cui è protagonista nel ruolo di Santi Fortebracci.

Nel 2011 torna su Rai1 nei panni del perfido Giuliano Sallustio nella serie Rossella. Sempre nel 2011 fa parte del cast della terza stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi, nel ruolo del fidanzato di Rosy Abate. Nel 2013 è Francesco Russo ‘O Malese nella serie TV Il clan dei camorristi, liberamente ispirata alle vicende criminali di Francesco Schiavone detto Sandokan. Nel 2014 è uno dei protagonisti della serie TV Le mani dentro la città.

Tra il 2015 e il 2017 è uno dei protagonisti della serie tv Il paradiso delle signore in cui interpreta Pietro Mori. Nel 2018 ricopre un ruolo importante nella terza stagione della serie Tutto può succedere dove interpreta Francesco, tormentato fotografo dal passato doloroso, che diventa prima datore di lavoro e poi amante di una dei protagonisti della serie, Sara Ferraro. Nello stesso anno invece è impegnato nelle riprese della miniserie tv Mentre ero via, con Vittoria Puccini.

Moglie, figli e vita privata di Giuseppe Zeno

Dal 2015 è legato con la bellissima attrice Margareth Madè. Hanno celebrato il loro matrimonio il 20 agosto 2016 nella Chiesa di San Giovanni Battista, situata nell’isola di Ortigia, nel cuore di Siracusa. La coppia ha due figlie Angelica e Beatrice, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.