ROMA – Cristiano Malgioglio ha parlato di tre presunti concorrenti gay nel Grande Fratello 2019. Una frase che ha scatenato subito i telespettatori. L’opinionista in realtà non ha mai voluto fare i nomi ma ha semplicemente lanciato l’indiscrezione senza dire altro.

Incalzato da Barbara D’Urso non ha dato altri dettagli e ha spiegato: “Ogni mamma conosce le sue figlie”. E ha aggiunto: “Ti devo dire un’altra cosa, prima mi sono sbagliato: nella Casa non ci sono due gay ma giuro che ci sono tre gay, e forse anche tre e mezzo”.

La padrona di casa ha detto di immaginare chi sia uno dei ragazzi ma si è mostrata spiazzata in merito all’altro nome. L’unica certezza fino a questo momento è Cristian Imparato, poiché l’ex concorrente di “Io Canto” ha fatto coming out qualche tempo fa. Per i fan del reality show uno dei possibili gay potrebbe essere Michael Terlizzi, il figlio di Franco conosciuto per aver partecipato a “L’Isola dei Famosi“.

In una recentissima intervista rilasciata al magazine di gossip DiPiù TV, Cristiano Malgioglio ha commentato il suo ritorno nel reality show a cominciare dal fatto che non è stata l’amica Barbara D’Urso a chiamarlo ma direttamente la produzione che lo ha contattato per farlo tornare come opinionista: “E’ stata la produzione a cercarmi e io al Grande Fratello non posso dire di no. Quello studio è casa mia e partecipare alla versione vip due anni fa mi ha regalato grande popolarità. Barbara d’Urso mi ha chiamato e si è detta felice di lavorare di nuovo con me”. (fonte MEDIASET PLAY)